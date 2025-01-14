川普團隊研議關稅「逐月調高」2至5% 增加談判籌碼

知情人士透露，美國候任總統川普的經濟團隊正在討論逐月慢慢提高關稅，採用循序漸進的方式，藉此增加談判籌碼，同時也盡力避免通膨飆升。

彭博資訊引述知情人士的說法報導，團隊討論的想法之一，是設定一個每月逐步把關稅調高約2%至5%的時間表，並且仰賴美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）賦予的緊急行政權力。

知情人士表示，這項提議仍處於早期階段，還沒有提交給川普。這是這項逐月調高關稅計畫還在醞釀階段初期的跡象。

據悉，投入磋商這項計畫的顧問包括財政部長提名人貝森特（Scott Bessent）、將出任國家經濟委員會主席的哈塞特（Kevin Hassett），以及被任命領導經濟顧問委員會米倫（Stephen Miran）。

哈塞特和貝森特的發言人均未回覆置評請求。米倫不予置評。川普交接團隊的一名發言人則提到川普先前對關稅的公開說法與社群貼文。

川普在2024年競選總統期間，表示將對所有進口品徵收最低10%至20%的關稅，對中國進口品則徵收高達60%或更高的關稅。

自從川普11月勝選後，多篇報導指出川普打算實施的關稅措施很激進，而川普本人指其中一項報導錯誤。

不確定性導致投資人和企業不斷揣測。標普500指數在周一盤中跌破11月5日收盤水準，代表川普當選後的漲幅全數吐回。投資人近期拋售美國公債，部分是擔心新關稅措施導致通膨頑固，對股票和整體經濟帶來麻煩。

儘管一周後，川普就職總統的日子就要來臨，但經濟學家現在還只能推測川普的貿易戰將如何影響經濟。這讓聯準會（Fed）面臨複雜因素，因為川普的關稅威脅顯然是對經濟成長展望是個風險，而且如果他國報復，可能引發通膨。