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針對AI晶片頒新規！美國限制晶片進出口 台灣不在受限名單上

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針對AI晶片頒新規！美國限制晶片進出口 台灣不在受限名單上

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國白宮13日針對AI晶片頒布新規，目的除了管制全球晶片出口，同時也希望將數據中心保留在美國或盟友境內。圖為晶片示意圖。（路透）
美國白宮13日針對AI晶片頒布新規，目的除了管制全球晶片出口，同時也希望將數據中心保留在美國或盟友境內。圖為晶片示意圖。（路透）

美國拜登政府13日宣布針對半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制，不過台灣未被放入受限名單。

美國總統拜登即將卸任，白宮13日針對AI晶片頒布新規，目的除了管制全球晶片出口，同時也希望將數據中心保留在美國或盟友境內。

根據紐約時報報導，此項新規基本上將全球分成三大分類，第一類為不受限的國家，包含美國和18個盟友，如英國、加拿大、德國、日本、南韓和台灣等，得以自由進出口晶片；第二類為受限的國家，包括現階段已被美國制裁的俄羅斯和中國大陸；第三類則包含全球大部分的國家，其進出口晶片的數量受限，須與美國簽訂協定才能調整。

報導指出，美國頒布新規的目標在於阻止中國大陸取得研發人工智慧的晶片，同時也讓全球企業更傾向將數據中心建在美國和其盟友國。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日表示，新規將確保最先進的AI基礎和訓練設施設在美國和盟友的管轄範圍內，而非境外。

蘇利文說，這項規定讓美國的國際夥伴、業界和國家清楚了解到，有疑慮的國家和帶有惡意的行動者，所做出的規避和其蘊含的國安風險；蘇利文並表示，這些風險國家和行動者可能透過美國的先進技術來威脅美國。

蘇利文說，川普政府未來將決定是否延續這項規定，並指出他們有諮詢過即將上任的政府團隊。

半導體 川普 晶片 白宮 美國大選

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