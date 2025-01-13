快訊

大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

中職／悍將公布完整教練團 許銘傑、林琨笙都進一軍名單

郭哲敏涉88會館案能回家過年！ 獲2億交保加戴電子腳環

南韓國家情報院：川普上任後 可能尋求與金正恩對話

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
美國總統當選人川普。（美聯社）
美國總統當選人川普。（美聯社）

南韓國家情報院今天表示，美國總統當選人川普可能在就職後尋求與北韓領導人金正恩對話，且或許會就北韓核計畫嘗試達成一項「小協議」。

韓聯社報導，國家情報院（NIS）向國會議員進行閉門簡報會時做出前述評估，他們預期將於1月20日就職的川普（Donald Trump）可能想再次與金正恩舉行外交峰會。

根據國會議員，國家情報院指出：「川普可能會尋求與金正恩對話，因為川普把自己先前和金正恩舉行的峰會，視為他第一次執政期間的重大成就。」

國家情報院認為，川普提名前美國駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）擔任總統特別任務大使，以及任命曾負責北韓事務官員黃之瀚（Alex Wong）為總統特助兼首席副國家安全顧問，顯示川普有可能和金正恩接觸。

川普第1個總統任期間曾3度與金正恩會面，兩人首次會晤是2018年6月的新加坡峰會，第2次是2019年2月的河內峰會，最後1次是2019年6月兩人在分隔南北韓的非軍事區（DMZ）會晤。然而，河內峰會未達成協議以來，關於北韓非核化的會談便陷入停滯。

國家情報院指出：「如果美國相信，很難期待北韓在短期內達到完全非核化，達成『小協議』－為凍結北韓核計畫或者核裁軍進行小規模談判－或許是有可能的。」

川普 美國大選

延伸閱讀

看川普2.0...南亞科總座李培瑛：他是生意人 不會打出七傷拳

川普2.0全球供應鏈加速變遷 物流業應變搶「中國+1」商機

川普就職倒數！對美陸台股是驚嚇還是報喜？「去中國化」是雙面刃？影響一次看

俄烏何時停戰 川普團隊設定就任100天後

相關新聞

南韓國家情報院：川普上任後 可能尋求與金正恩對話

南韓國家情報院今天表示，美國總統當選人川普可能在就職後尋求與北韓領導人金正恩對話，且或許會就北韓核計畫嘗試達成一項「小協...

紐約共和黨民代：川普支持廢除堵車費

紐約市徵收堵車費已滿一周，但針對此政策的爭議從未停息。11日晚，一眾紐約州共和黨民代與候任總統川普(Donald Tru...

批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

前白宮資深顧問班農(Steve Bannon)對川普的新盟友馬斯克(Elon Musk)頗有微詞，近日受訪更大表不滿，直...

補救？紐森喊停部分法規加速重建 川普再促下台

加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，洛杉磯山火可能成為美國史上最慘重天災之一，呼籲對當地水源供應進行獨立調查，...

紐森反擊 批川普曾故意扣住藍州天災補助款

自洛杉磯林火7日爆發以來，總統當選人川普就在社媒平台放話，痛批加州州長紐森(Gavin Newsom)、拜登總統及洛杉磯...

川普提名準防長赫塞斯 14日聽證受關注

川普政府內閣的提名程序正式開始，14日起舉行川普內閣人選的參院聽證會，其中許多人已經個別與參議員會面。國防部長提名人赫塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。