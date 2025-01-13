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川普重新掌權在即 伊朗將與英法德舉行核會談

中央社／ 日內瓦13日綜合外電報導

美國候任總統川普將於本月20日重返白宮，伊朗核計畫再次受到關注。伊朗今天將與法國、英國和德國舉行核議題會談。

法新社報導，伊朗和英、法、德組成的「E3國家」去年11月在瑞士日內瓦低調會談，今天這一場是不到兩個月內針對伊朗核計畫的第2輪會談。

德國外交部告訴法新社：「這不是談判。」伊朗也強調，這些會談只是「諮詢」。

法國外交部本月9日表示，今天這場會談顯示E3國家「持續努力以外交方式解決伊朗核計畫，伊朗核計畫的進展已成嚴重問題」。

川普在首次執政期間採行「高壓」政策，讓美國退出具有重大意義的核協議。

根據這項伊朗與法、德、俄、中、英、歐盟等強權簽署的核協議，伊朗須限縮核子發展計畫，換取其他國家取消對伊朗的經濟制裁。美國本來也是簽署國之一，但川普於2018年宣布退出，同時恢復制裁伊朗，伊朗於是自2019年起逐步違反協議。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週說，伊朗加速發展核計畫，「使我們非常接近臨界點」；伊朗隨後批評這番話「毫無根據」、「說謊」。

英、法、德去年12月指責伊朗在沒有「任何可信民用理由」的情況下，將高濃縮鈾儲存量增加到「前所未見的程度」。

上述3國表示：「我們重申動用所有外交工具以防伊朗取得核武的決心，若有必要，包括利用迅速恢復制裁機制。」

「迅速恢復制裁機制」是2015年「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action，即伊朗核協議）條款之一，允許簽署國在伊朗「嚴重不履行」承諾時，恢復實施聯合國制裁措施。這項機制的可行性將於今年10月到期，使得當前外交行動更加急迫。

國際原子能總署（IAEA）表示，伊朗已擴大生產濃縮鈾，成為唯一持有純度60%濃縮鈾的非核武國家。這已接近製造原子彈所需的90%濃縮鈾純度。

伊朗堅稱其核計畫只具和平用途，否認有意研發核武，也再三表達願意恢復遵守核協議。

川普 美國大選

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