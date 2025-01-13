川普副手洩口風？范斯稱「有一筆交易將在格陵蘭成交」
政治新聞網站Axios報導，美國候任總統川普近來屢次揚言拿下格陵蘭，副總統搭檔范斯在12日播出的訪談中表示，美國不需要對格陵蘭動武，當前美軍已駐紮格陵蘭島上，他更稱「川普擅長交易，有一筆交易將在格陵蘭成交」。
川普日前未排除動用武力占領格陵蘭與巴拿馬運河，震驚美國及其盟友。
范斯接受「福斯周日新聞」節目採訪表示，美國對於格陵蘭不必動用軍事力量，美軍已經駐紮島上。他也表達和川普相同立場，稱控制格陵蘭對美國安全至關重要。
范斯說，格陵蘭「在戰略上對美國非常重要」，而且「擁有很多重要的天然資源」。
除此之外，范斯提到小川普上周前往格陵蘭，許多當地人透露希望擁有對那些資源的「發展權」，他認為，丹麥政府在這點上做得不夠。
范斯說，美方需清楚表明，從美國國家安全的角度來看，格陵蘭獲得妥善管理；且美國有機會展現真正的領導力，保護國家安全，確保大量自然資源獲得開發。他接著補充，「川普擅長談判交易，有一筆交易將在格陵蘭成交」。
Axios早前報導，丹麥官員曾私下向川普傳訊息，表達願意增加格陵蘭防務，或擴大美軍在當地的進駐。
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