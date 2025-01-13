川普案特檢請辭 報告是否公開成未知

美國司法部十一日說，特別檢察官史密斯提交總統當選人川普案件的調查報告後已請辭。美聯社報導稱，由於川普即將就任，史密斯辭官早在外界預料中。

史密斯七日完成的機密調查報告未來幾天能否公布成了未知數。他十日離開司法部，川普則廿日再度就職。

司法部十一日在遞交法院的文件寫道，史密斯已離職。他負責川普被控從白宮帶走大量國家機密文件放在佛州海湖莊園（密件門），以及涉及二○二一年一月六日華府國會山莊報動、企圖推翻二○二○年總統大選敗選結果這二件案子。但川普去年當選後，史密斯就向華府聯邦地方法院聲請撤銷起訴。

尚不清楚史密斯與調查團隊為前述二案完成的調查報告將何去何去。

司法部原計畫在拜登政府下台前幾天公布該報告，但川普律師向聯邦法院聲請暫時禁止令獲准。「密件門」案共同被告、川普前助理諾塔及海湖莊園物業經理狄奧利維拉則向法院指稱，公布報告將使二人陷入未審先判的不公處境。

司法部此前說，只要諾、狄二人的起訴持續進行，密件門案的調查報告將不公布。佛州南區聯邦地院法官甘農去年七月撤銷該案，史密斯團隊對諾、狄的起訴項目提起上訴，聯邦上訴法院尚未裁決。

聯邦檢察官說，川普干預二○二○年大選的調查報告仍將按原計畫公布。檢方十日向亞特蘭大聯邦第十一巡迴上訴法院提出緊急動議，請求解除甘農避免調查報告任何內容公開的禁止令。聯邦檢察官十一日也對甘農禁止令提出申訴，認為甘農無權阻擋報告公開。甘農則請檢察官在十二日前遞交補充意見書。

川普律師團向聯邦上訴法院提出緊急動議，要求擋下他干預二○二○年大選調查報告公布，但九日晚間被駁回。司法部對聯邦上訴法院指稱，甘農禁止令有「嚴重錯誤」；司法部長賈蘭德是獲聯邦參議院任命的部會首長，被賦予督導所有司法部人員的權力，因此有權決定是否公布下屬完成的報告。