若川普徵關稅恐讓美電子產品變貴 「這種情境下」智慧機須漲300美元

美國總統當選人川普將在20日就職，CES主辦單位消費者技術協會（CTA）警告，倘若川普真的對進口商品全面加徵關稅，會讓美國筆電、智慧機等價格激增數百美元，並威脅美國的全球領導地位。

CTA依據川普在競選期間的發言，提出兩種關稅情境，第一種是「10%、70%」，即美國對全球進口商品加徵10%關稅，對中國大陸商品加徵70%關稅；第二種是「20%、120%」，即對全球商品加徵20%關稅，對中國商品加徵120%關稅。

報告指出，無論何種情境，要是進口商將關稅成本全數轉嫁，美國消費性電子商品的價格會大增；但業者若不轉嫁，將擠壓利潤，拖累股價。

據CTA分析，美國沒有生產智慧機，約80%是從中國進口。關稅會把目前多數向陸廠購買的商品，改向其他國家採購，但其他國家也面臨更高關稅。在上述兩種情境下，估計智慧機平均成本將增加213美元或305美元。筆電情況類似，估計一般筆電的成本，將提高357美元或540美元。

遊戲主機約85%由中國製造，由於數量太大，轉往其他供應商非常困難。兩種關稅情境會讓電玩主機價格，平均提高246美元或356美元。

另一方面，美國進口的電視大部分來自中國以外國家，情況不同，近半來自墨西哥，削弱了關稅效應，一般電視漲幅為48美元或82美元。

CTA說，關稅衝擊不僅止於價格，要是開徵，美國在全球的信譽將嚴重惡化。包括美國盟友的許多國家，將對美國出口商品，實施貿易限制作為報復，美國盟國也將面對敵國更多掠奪性行徑。

但保守派智庫「美國指南針」（American Compass）首席經濟學家卡斯說，消費性電子業拋棄美國工人、改用中國工人，大為受益，理所當然會支持現狀，希望業界了解這種做法對美國人民來說是災難，如今須採取不同途徑。