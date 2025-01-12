快訊

桌球／碩士論文研究分析好友樊振東 林昀儒登微博熱搜

超大方！日本BGM協會開放音樂資料庫 2萬首音樂素材免費下載

大學停修／讀到心理崩潰 他台大讀9年靠10次停修救學業

格陵蘭預估身價曝！美百餘年前曾向丹麥買另一島 專家指「更佳範例」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
格陵蘭現隸屬於丹麥，圖為去年10月的格陵蘭首府努克。新華社
格陵蘭現隸屬於丹麥，圖為去年10月的格陵蘭首府努克。新華社

房地產業出身的美國候任總統川普當選後不斷揚言買下格陵蘭，甚至不排除動用軍事力量將其占為己有，無視丹麥屢次表態格陵蘭是非賣品。然而，若是交易談判成真，美國可能要斥資多少才能拿下川普的心頭好？根據前紐約聯邦儲備銀行經濟學家巴克（David Barker），格陵蘭身價可能落在125億至770億美元（約台幣4154億至2.5兆元）。

紐約時報報導，貝克目前為不動產開發商，他提到以阿拉斯加作為購買格陵蘭的範例不妥。貝克於2009年曾提出，美國以每英畝不到2美分購入阿拉斯加並不划算（總價換算為今日約1.5億美元），在當時引起轟動。

貝克認為，若以國防目的為考量，參考美屬維京群島的收購狀況較適當。美國在1917年以國防為由，以2500萬美元向丹麥買下當時稱作丹屬西印度群島（Danish West Indies），相當於今日的6.57億美元。

巴克建議以美屬維京群島和阿拉斯加的價格為起點，並根據美國或丹麥的GDP變化進行調整，以考慮通脹和經濟增長。他表示：「經濟越大，能夠支付的價格就越高，且更大的經濟體可能會要求更高的價格。」

最低估值是根據丹麥自1917年以來GDP增長了500倍，調整了美屬維京群島的購買價格，這意味著格陵蘭身價至少125億美元。最高估值是將阿拉斯加的720萬美元購買價格調整為美國GDP增長後，得出770億美元的上限。

以國安為目的，則防禦價值並不取決於大小，而是地緣位置。

另一方面，瑞士思維（SwissThink）信用市場諮詢公司全球政府與多邊部門負責人斯旺（Nikola Swann）指出，若非為國防目的，這種計算方法就不太成立。

斯旺表示，美國可能對格陵蘭的礦產資源，比如銅和鋰，更感興趣，這些資源對於電池和電動車等關鍵技術非常重要。

此外，巴克坦言，基於格陵蘭資源進行估值可能更具挑戰性。他認為，如果格陵蘭真的有助於保衛美國，那麼它的價值會隨著美國經濟規模的增大而增加。如果格陵蘭的唯一價值是礦產，那麼美國經濟的規模對價格就不會有太大影響。

丹麥 國防 川普 格陵蘭 美國 阿拉斯加

延伸閱讀

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

「稀土別賣給中國」 格陵蘭承認美國施壓關鍵礦產供應

川普為何想拿下格陵蘭？美媒曝關鍵原因：向中國發出強烈訊號

格陵蘭人熱情迎接小川普！當地民眾吐心聲 對川普野心「心情複雜」

相關新聞

格陵蘭預估身價曝！美百餘年前曾向丹麥買另一島 專家指「更佳範例」

房地產業出身的美國候任總統川普當選後不斷揚言買下格陵蘭，甚至不排除動用軍事力量將其占為己有，無視丹麥屢次表態格陵蘭是非賣...

封口費案定罪 川普要上訴

川普因二○一六年總統選戰時的「封口費案」被刑事定罪，紐約法官十日宣判量刑，川普被無條件釋放，但他仍是美國史上首位帶著重罪...

川普就職 日外相罕見參加

日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒及路透引述日本政府相關人士和知情人士十一日報導，日本政府已決定派外務大臣岩屋毅參加二十日在華...

科技業捐款拜會 川普：都想當我朋友

川普去年十一月再度當選美國總統後，蘋果、亞馬遜、Google及Meta等知名科技或社群媒體高層，都相繼到佛州海湖莊園拜會...

川普上任在即 Meta、亞馬遜宣布縮編多元平權計畫

隨著共和黨籍美國候任總統川普將重返白宮，保守派人士反對多元平權共融計畫的聲浪漸長。社媒巨擘Meta和網路零售巨擘亞馬遜（...

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

美國總統當選人川普表示取得格陵蘭島對美國安全至關重要後，甚至不排除武力「入侵格陵蘭」。對此，丹麥戰略智庫專家表示，這可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。