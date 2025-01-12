科技業捐款拜會 川普：都想當我朋友

川普去年十一月再度當選美國總統後，蘋果、亞馬遜、Google及Meta等知名科技或社群媒體高層，都相繼到佛州海湖莊園拜會他，川普就職基金也獲得來自科技業的數筆高額捐款。他自稱如今和第一任時相反，「大家都想當我朋友」。

法新社等外媒報導，當前情況已與二○二一年一月六日國會山莊暴動後，川普因被控引誘暴力風險被踢出臉書與推特（Ｘ前身）時截然不同。近四年來拜登政府幾項反壟斷調查，動搖大部分美國科技業。川普圈內人士推動的言論自由和減少管制的前景，擁有嶄新吸引力。

知情人士指稱，蘋果執行長庫克去年十二月十三日在海湖莊園與川普會面，據傳亞馬遜創辦人貝佐斯同月十八日也到海湖莊園與川普及科技富豪馬斯克共進晚餐。Google執行長皮伽及共同創辦人布林也曾到訪。亞馬遜和Meta已宣布向川普就職基金捐款一百萬美元，庫克和人工智慧（ＡＩ）巨擘OpenAI執行長奧特曼據傳也以個人身分捐款相同金額。

去年十月總統選戰如火如荼時，川普聲稱接到庫克電話，庫克就歐盟對蘋果實施的財務懲罰表達擔憂。美國司法部則指控蘋果非法壟斷智慧型手機市場。奧特曼去年十二月甚至說，有信心川普將讓美國持續引領ＡＩ產業。曾獲普立茲獎的華盛頓郵報政治漫畫家特爾內斯日前繪製一幅描繪貝佐斯與祖克柏等媒體及科技大亨巴結川普的漫畫，但遭貝佐斯旗下的華郵退稿。