聽新聞
0:00 / 0:00

封口費案定罪 川普要上訴

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導

川普因二○一六年總統選戰時的「封口費案」被刑事定罪，紐約法官十日宣判量刑，川普被無條件釋放，但他仍是美國史上首位帶著重罪刑事定罪紀錄就任的總統。他同日在社群媒體寫道，「我們會就這個騙局提出上訴」。

川普拒不認罪，聲稱本案就是企圖阻撓他再次競選總統，只是沒得逞。他強調自己「完全清白，我沒做錯任何事」。宣判的紐約法官默欽在半小時聽證會結束時對川普說，「祝你第二個總統任期順利」。

宣判後，川普可自由提出上訴，但上訴過程可能花上數年。本案量刑出爐後，美聯社彙整川普將因此受或不受影響的個人權利。

川普還能投票嗎？他已在佛州登記投票，也可繼續在該州投票；川普還能擁槍嗎？聯邦法律規定重罪犯不得持有槍械。

另外，紐約州每名重罪犯都必須向該州犯罪資料庫提供去氧核糖核酸（ＤＮＡ）樣本，該州資料庫現有逾七十二萬名罪犯檔案，並與聯調局（ＦＢＩ）的聯合ＤＮＡ索引系統連結。

至於聯邦法律中沒有任何條款禁止某人由於被判有罪就不能當總統，州層級則對有前科的人能否競選州和地方公職有不同規定。

川普 美國大選

延伸閱讀

川普上任在即 Meta、亞馬遜宣布縮編多元平權計畫

川普將重返白宮 學者分析「美中博弈」：或保台海四年沒戰爭

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

若禁令不變…川普想讓TikTok敗部復活 選項有限

相關新聞

封口費案定罪 川普要上訴

川普因二○一六年總統選戰時的「封口費案」被刑事定罪，紐約法官十日宣判量刑，川普被無條件釋放，但他仍是美國史上首位帶著重罪...

川普就職 日外相罕見參加

日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒及路透引述日本政府相關人士和知情人士十一日報導，日本政府已決定派外務大臣岩屋毅參加二十日在華...

科技業捐款拜會 川普：都想當我朋友

川普去年十一月再度當選美國總統後，蘋果、亞馬遜、Google及Meta等知名科技或社群媒體高層，都相繼到佛州海湖莊園拜會...

川普上任在即 Meta、亞馬遜宣布縮編多元平權計畫

隨著共和黨籍美國候任總統川普將重返白宮，保守派人士反對多元平權共融計畫的聲浪漸長。社媒巨擘Meta和網路零售巨擘亞馬遜（...

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

美國總統當選人川普表示取得格陵蘭島對美國安全至關重要後，甚至不排除武力「入侵格陵蘭」。對此，丹麥戰略智庫專家表示，這可能...

川普還未上任 政府效率部派人訪各部會 已聘用50人

總統當選人川普還未上任，聯邦政府官員已經開始面對即將成立的政府效率部(Department of government ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。