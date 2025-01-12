封口費案定罪 川普要上訴

川普因二○一六年總統選戰時的「封口費案」被刑事定罪，紐約法官十日宣判量刑，川普被無條件釋放，但他仍是美國史上首位帶著重罪刑事定罪紀錄就任的總統。他同日在社群媒體寫道，「我們會就這個騙局提出上訴」。

川普拒不認罪，聲稱本案就是企圖阻撓他再次競選總統，只是沒得逞。他強調自己「完全清白，我沒做錯任何事」。宣判的紐約法官默欽在半小時聽證會結束時對川普說，「祝你第二個總統任期順利」。

宣判後，川普可自由提出上訴，但上訴過程可能花上數年。本案量刑出爐後，美聯社彙整川普將因此受或不受影響的個人權利。

川普還能投票嗎？他已在佛州登記投票，也可繼續在該州投票；川普還能擁槍嗎？聯邦法律規定重罪犯不得持有槍械。

另外，紐約州每名重罪犯都必須向該州犯罪資料庫提供去氧核糖核酸（ＤＮＡ）樣本，該州資料庫現有逾七十二萬名罪犯檔案，並與聯調局（ＦＢＩ）的聯合ＤＮＡ索引系統連結。

至於聯邦法律中沒有任何條款禁止某人由於被判有罪就不能當總統，州層級則對有前科的人能否競選州和地方公職有不同規定。