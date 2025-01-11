路透：日本外相岩屋毅將出席川普就職典禮

路透社引述兩名知情人士說法報導，日本外務大臣岩屋毅將出席美國總統當選人川普本月20日就職典禮，確保這場活動將有來自主要亞洲盟邦的高層官員出席。

兩名知情人士證實日本媒體稍早的報導，稱岩屋毅獲得川普陣營邀請，並已接受邀請。

路透社尋求置評，但日本駐美大使館和川普就職團隊人員未立即回應。

知情人士說，岩屋毅希望能安排在訪美期間與美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）會面。川普已宣布將任命盧比歐擔任國務卿。

日本執政黨自由民主黨參議員片山皋月也曾說，她打算參加就職典禮，已獲得美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）邀請。

這將是岩屋毅去年10月就任外相後首度訪美。日本長期以來是美國盟邦，在川普第1次執政期間與對方關係良好，如今也希望與川普新政府有好的開始。

報導說，岩屋毅將於13日訪問韓國，以期強化東亞鄰國之間及與盟邦美國的安全合作，意在抗衡中國漸長的區域勢力。

岩屋毅也將飛往菲律賓和帛琉。菲律賓和美國簽有共同防禦條約，而太平洋島國帛琉仰賴華府的經濟支援和防衛。

英國「金融時報」（Financial Times）昨天報導，中國國家主席習近平將派遣高階特使赴美國參加川普就職典禮，可能人選之一是國家副主席韓正，另一個選項是外交部長王毅。