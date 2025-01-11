快訊

燒掉半個台北市！洛杉磯野火增至11死 加州州長邀川普來勘災

鬼鬼吳映潔產女當媽！早早出道養家、曾被媽媽打到進醫院

柯建銘萬年總召是時候交棒？繼任要符合3要件人選浮出

聽新聞
0:00 / 0:00

再回應川普強奪威脅！格陵蘭總理：希望脫離丹麥獨立 但不想當美國人

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
格陵蘭總理艾格德（前）10日與丹麥首相佛瑞德里克森（後）召開聯合記者會。路透
格陵蘭總理艾格德（前）10日與丹麥首相佛瑞德里克森（後）召開聯合記者會。路透

在美國總統當選人川普揚言不排除使用武力控制格陵蘭島後，格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）10日表示，格陵蘭島不想成為美國或丹麥的一部分，而是想要走向獨立。

金融時報報導，艾格德在與丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）舉行的聯合記者會上說，維持現狀已經不是一種選擇，必須找到一條新的道路。他聲稱，這個擁有5.7萬人口、幅員遼闊、在地緣政治上至關重要的島嶼，希望從丹麥獨立出來。

但艾格德強調，該島人民不想成為丹麥人，也不想成為美國人，只想成為格陵蘭人。

佛瑞德里克森補充說，格陵蘭島獨立的願望可以理解，但也希望保持丹麥王國的統一，包括丹麥、格陵蘭島和法羅群島的自治領土，相信大家團結起來，會變得更強大。

川普日前拒絕排除使用武力控制格陵蘭島，引發全球關注。格陵蘭島除了獲得丹麥提供的外交和安全政策外，對大多數事務擁有自治權，長期以來希望獨立，但礙於經濟問題難以切斷與丹麥的聯繫。

許多格陵蘭人表示，對川普言論感到震驚和困惑，他們支持格陵蘭島更大程度的自治甚至獨立，但不支持由美國接管。

格陵蘭前總理克雷斯特（Kuupik V. Kleist）表示，川普想接管格陵蘭的願望很荒謬，你不能去買下一個國家或民族，這讓他想起了俄羅斯總統普亭。

川普 美國大選

延伸閱讀

影／跟歐巴馬在卡特國葬上有說有笑 川普：我們相處得不錯

判重刑但無條件開釋 川普再寫多項美國歷史

比川普還糟！拜登將卸任民調曝光 不到10%認為他表現極佳

「歐巴馬也投川普？」卡特國葬互動引熱議 2人同框有說有笑

相關新聞

再回應川普強奪威脅！格陵蘭總理：希望脫離丹麥獨立 但不想當美國人

在美國總統當選人川普揚言不排除使用武力控制格陵蘭島後，格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）10日表示，格陵蘭島不想成...

判重刑但無條件開釋 川普再寫多項美國歷史

即將就任美國總統的川普今天因「封口費案」判決，成為首位帶著重罪身分將宣誓就職的美國三軍統帥。這項被視為具有政治象徵性，但...

英媒：北京將派特使出席川普就職

美國總統當選人川普廿日將就任，已邀中國大陸國家主席習近平出席，但專家大多認為他不會去。英國金融時報九日引述幾位知情人士報...

威脅武力奪取格陵蘭 義總理：川普意在警告中國

美國候任總統川普對格陵蘭島的「武力威脅」鬧得沸沸揚揚。義大利總理梅洛尼當地時間九日表示，她認為川普這樣的威脅，是對中國等...

Fed主席鮑爾明年將任滿 川普物色多名接任人選

美國總統當選人川普雖已指稱，將讓聯準會（Fed）主席鮑爾做滿任期，但川普的顧問團已草擬潛在接任人選名單，考慮如何重塑Fe...

大法官駁回延判 「封口費案」川普有罪但免關

美國總統當選人川普請求聯邦最高法院下令「封口費」案延後宣判刑期，九日晚間被大法官駁回。紐約法院因此如期宣判量刑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。