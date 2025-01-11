Fed主席鮑爾明年將任滿 川普物色多名接任人選

美國總統當選人川普雖已指稱，將讓聯準會（Fed）主席鮑爾做滿任期，但川普的顧問團已草擬潛在接任人選名單，考慮如何重塑Fed領導高層，並正緊盯現任Fed高官的利率評論，隨時增刪名單人選，第一步就是可能拔擢理事鮑曼為金融監管副主席。

彭博資訊十日報導，Fed主席鮑爾任期將在明年五月屆滿。知情人士說，川普顧問團至今考慮的鮑爾接任人選，包括準備出任白宮國家經濟委員會主席的哈塞特、 曾在布希政府任職的林賽和蘇莫林、世界銀行前總裁馬爾帕斯、Fed前官員華許和現任理事鮑曼。

但知情人士說，華許去年九月支持Fed降息二碼後，已被排除於認真考慮的名單外，川普顧問團也考慮讓克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克擔任理事，並拔擢鮑曼為金融監管副主席。

Fed金融監管副主席巴爾雖已宣布請辭，但仍留任理事，而其理事任期至二○三二年才屆滿，因此川普無法提名外部人選填補金融監管副主席職缺，必須從現任理事挑選。

在目前可能升任金融監管副主席的四名理事中，沃勒和鮑曼均由川普提名，鮑曼已廣泛談論銀行監管，也對Fed目前監管銀行的方式頗有微詞。

Fed下個職缺開出的時間，將是理事庫格勒的任期在明年一月屆滿。但此前可能有其他理事請辭，這將給川普提名新人的好機會。