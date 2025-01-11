大法官駁回延判 「封口費案」川普有罪免關

美國總統當選人川普請求聯邦最高法院下令「封口費」案延後宣判刑期，九日晚間被大法官駁回。紐約法院因此如期宣判量刑。

華盛頓郵報報導說，川普在最高院踢到鐵板，這代表川普廿日就任前將正式被歸類為「重罪犯」，淪為美國史上首位刑事犯罪定罪的前總統或總統當選人。

過去幾月來川普律師團曾爭取改由聯邦法院審理此案，並在紐約州提出上訴，但紐約州上訴法院法官蓋斯默七日駁回延後宣判請求，使最高院成為川普拖延戰術的最後希望。

川普律師團八日提出緊急動議，請求最高院擋下此案的刑期宣判，提出的理由是去年七月最高院裁定前總統的公務行為享有刑事豁免權。

但九位大法官中，羅伯茲、薩多馬友、凱根、巴瑞特及傑克森等五人在九日僅寥寥一段的裁決書寫道，川普面臨的刑責相對輕微，不會判處坐牢，而且川普可透過視訊方式出席此案宣判庭訊。其餘四位保守派大法官則表示願同意川普延後宣判的請求。

紐約州高等法院法官默欽十日上午九時半宣判此案卅四項重罪的定罪刑期。但他此前已明言不會判川普有期徒刑或緩刑。但由於紐約曼哈頓陪審團去年五月已認定他涉及的偽造商業紀錄罪名成立，因此仍將使他帶著定罪紀錄當總統。

川普前述卅四項偽造商業紀錄的指控被判有罪，涉及他隱暪二○一六年選戰倒數幾周時付封口費給丹尼爾斯，作為她不再公開講兩人數年前有過婚外情的交換條件。