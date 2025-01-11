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英媒：北京將派特使出席川普就職

聯合報／ 編譯徐榆涵簡國帆／綜合報導
美國前總統卡特九日在華盛頓國家大教堂舉行國葬。總統當選人川普（右二）與前總統歐巴馬（右三）交談。兩人還曾握手致意。（法新社）
美國前總統卡特九日在華盛頓國家大教堂舉行國葬。總統當選人川普（右二）與前總統歐巴馬（右三）交談。兩人還曾握手致意。（法新社）

美國總統當選人川普廿日將就任，已邀中國大陸國家主席習近平出席，但專家大多認為他不會去。英國金融時報九日引述幾位知情人士報導，北京已經通知川普團隊會派高層官員擔任特使出席，特使還會與川普團隊會談。

中國已告訴川普的政權交接小組，將派特使代表習近平出席就職典禮，並預定和川普團隊會談。該報導說，此舉旨在川普新政府上台之初，減少兩國摩擦。

有說法是習近平可能派中國國家副主席韓正當特使，韓正有時的確會代表習近平參加儀式場合，另個選擇則是中共中央政治局委員兼中國外長王毅。

一位知情人士說，有些川普顧問希望北京派中共中央政治局常委蔡奇。蔡奇是習近平親信，韓、王、蔡三人中僅蔡奇「入常」（排名第五）。

另一位熟悉川普團隊立場的人說，由於川普是邀中國的領袖，若中方只派國家副主席、外長這種等級的人，川普會不高興，因此「中國得派層級夠高的人，才能讓兩國關係邁出正確一步」。

一位中國事務專家也指稱，王毅的層級低於韓正和蔡奇，而且是職業外交官，他不會被視為夠格代表習近平的人。

對此，中國駐美大使館和川普團隊均未置評。但該報導稱，中國過去皆派駐美大使出席美國總統就職典禮，因此任何一位中國官員遠道而來參加，都將是前所未有。

前白宮中國事務高階顧問韋德寧認為，川普行事很可能太難以預料，習近平不會甘冒親自出席典禮造成的國內風險。他可藉由派一位高階特使與川普及其內閣會面，展現他願與川普新政府有個好的開始，同時不必冒著無功而返或公開失去面子的風險。

川普在佛州海湖莊園與共和黨籍州長會面時，被問到俄羅斯總統普亭或習近平是否可能造訪海湖莊園時，他表示，這還沒決定，但普亭想碰面，甚至也在公開場合這麼說過，而我們必須結束戰爭。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，若川普有意與俄方恢復最高層級的接觸，普亭對此歡迎，但川普團隊尚未就二人接觸提出請求，而且等川普就任後再安排較合適。

北京 川普 美國大選 習近平

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