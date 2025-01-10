川普揚言併加拿大 杜魯道：除非拿加州或佛蒙特州來換

加拿大總理杜魯道最近受訪時表示，美國總統當選人川普去年與他會面時曾談到兼併加拿大一事，當時他以開玩笑語氣提議，要川普拿加州或佛蒙特州來換。

杜魯道（Justin Trudeau）接受微軟國家廣播公司（MSNBC）節目主持人莎琪（Jen Psaki）專訪，被問及川普（Donald Trump）先前是否跟他討論過美國兼併加拿大一事。

他指出，他去年11月前往佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會見川普，「在某個時間點，某種程度上確實提及此事」。

杜魯道說：「當我開始建議『好吧，也許可以拿佛蒙特州或加州作為交易換取某些（美國）地區』時，他（川普）立即斷定這不再那麼有趣，接著我們就轉往不同的話題。」

據報導，杜魯道的完整專訪內容定於美東時間12日中午12時播出。