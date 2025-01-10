丹麥政治報：格陵蘭資源遭川普覬覦 爭奪戰將再起

川普對於格陵蘭再度表示極大興趣，並表示不排除對丹麥施加經濟與軍事壓力，在丹麥與格陵蘭都引起強烈反應，丹麥政治報今報導，格陵蘭豐富的稀有礦物吸引川普覬覦，而未來資源爭奪戰將重回國際政治。

丹麥最大報「政治報」（Politiken）今刊登報導，分析認為中國在去年12月宣布停止對美國出口包括鎵、鍺、銻以及「超硬材料」（SuperhardMaterial），讓川普將目光轉向擁有豐富天然礦物資源的格陵蘭。

報導中指出，當川普以美國國家安全為藉口想要取得格陵蘭時，丹麥方面認為這是不合理的，因為美國自從二次世界大戰起就在格陵蘭島享有許多駐軍與巡邏的自由。

但這個論點在川普的長子小唐納（Donald TrumpJr.）造訪格陵蘭時接受美國保守派媒體Newsmax訪問時表示，格陵蘭被阻止開採自己的自然資源，格陵蘭有豐富的煤炭、稀土、鈾、黃金或鑽石，是一個很棒的地方。這段訪問讓丹麥理解了川普所謂的國家安全有另外的解釋。

報導中訪問到華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的關鍵礦產安全項目主任巴斯卡蘭（GracelinBaskaran），巴斯卡蘭表示，礦物將是川普政府外交政策中很重要的一環，美國需要稀土，稀土是武器製造中很重要的原料，舉凡戰鬥機到戰艦、飛彈甚至坦克都需要它。

她說，川普需要鈾和石油來提供廉價能源，以推動人工智慧的發展，格陵蘭是世界上少見擁有原始礦床的地方之一，中國或其他國家的影響力還未延伸至此。

她表示，現今的國際情勢越來越像桌上遊戲「卡坦島」（Catan）的情境，人類總是為了搶奪資源而衝突，這個衝突沉寂了一段時間，但中國現在卻將各種稀有資源作為武器，讓資源爭奪可能再起。

報導指出，因為氣候暖化，格陵蘭的冰層可能會逐漸消融，這會讓開採格陵蘭資源的成本降低，但開採新的礦床通常需要花上10至15年的時間，川普就算取得格陵蘭，要想在短期內取得礦物資源恐怕不容易。

格陵蘭的天然礦產被許多格陵蘭人視為格陵蘭若想獨立的重要經濟資源，但在2021年反對開發礦源的「伊努特社群黨」（Inuit Ataqatigiit）得到1/3的支持票數在格陵蘭取得執政權。

根據政治報的報導，若格陵蘭開發礦產，基於格陵蘭的自治法規定當地礦產屬於格陵蘭人，這些所得大部分都會歸格陵蘭所有，丹麥並不會因此獲得太多經濟利益。