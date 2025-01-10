德國之聲客座評論／川普會讓美國重回19世紀的領土擴張嗎？

（德國之聲中文網）提出這個問題，是川普最近的言行不得不讓世界尤其美國的盟友警惕他是否有領土擴張的野心。其尚未上任，但在1月7日於海湖莊園舉行的80分鐘新聞發布會上，再次談起了和加拿大的合並，購買格陵蘭島，收回巴拿馬運河等問題。用他的話說，將使用經濟力量使美加合並，不承諾避免動用軍隊搶佔格陵蘭和巴拿馬運河，若丹麥不給格陵蘭，將被徵「非常高」的關稅，把墨西哥灣改名為美利堅灣，並派他的長子到格陵蘭首都進行一天的私人訪問。他還在自創的「真相社交」平台秀出美加合並後的新美國地圖。

國際社會包括美國盟友都預期到川普行事風格的另類，其第二任期可能會出台一些讓人跌破眼鏡的政策或舉措；然而，未料在美新舊政府過渡期間，他就頻頻拿盟友兼貿易伙伴開刀，用經濟和軍事手段相要挾，直至最新的這番言行，讓人感覺瘋狂。

美國資深政治評論員Jonathan Chait把川普當選之後迄今的言論稱為「新川普帝國主義」，分析認為它具有很強的「表演」性質。川普之所以要向盟友發出一系列「象徵性」的威脅，更多是想通過這種「虛張聲勢」的方式來向盟友施壓，並且還能夠迎合大量普通選民的想法。Chait認為，這就是川普很重要的政治風格，他要通過這種「表演」展示權力，好比「建牆」，雖然川普從未在南部邊境線上真正建起「又大又漂亮的牆」，但其支持者並不因此責怪他，因為建牆本身不是重點，其背後的象征意義才更令選民激動，因為這代表著美國的威懾力。

Chait對川普政治性格和行為的觀察與論述是有穿透力的，能夠部分解釋他對盟友發出威脅的行為動機。早在其第一任期，世人就已領略了他的威權式政治人格，對習近平、普京、金正恩等獨裁和威權領導人的誇贊有加，對很多民主國家領導人的不屑一顧，很明顯地表現出了這點。然而，問題在於，川普為什麼要對美國的鄰居持續發出這些威脅？

川普堅信強國有權欺負弱國

Chait將此歸咎於川普似乎真心相信強國有權欺負弱國，他一直堅信，美國應該佔據小國的自然資源，而美盟友應該上交保護費。由此看來，在川普的內心，一直蘊藏著一個把美洲變成美國的大美國夢。

假如是一介平民，懷有這種夢想，人們大可付之一笑，但如果是一個政治人物，還握有世界上最強大國家的權力，世人就不能把此夢想當作玩笑看待，川普本人也聲稱這不是玩笑，這說明他是認真的。因此，外界面臨著這樣一個疑惑：川普主政下的美國，會不會重新開疆拓土，就像美國在19世紀所作的那樣？

美國建國迄今不過250多年，但在建國後的一百多年裡，它的領土面積增加了10多倍，成為世界第四大的國家，這就得益於美國在19世紀的領土擴張。美國最早的領土範圍，僅限於北美13個殖民地，然在19世紀的近百年裡，秉持「天定命運論」的美國人，認為自己是上帝之子、「天選之民」，必須擴張領土與勢力。在這種擴張主義的思潮下，美國以新共和國的理想，發起「西進運動」剝奪印第安人的安身立命之所，還為並吞英國當時的殖民地加拿大，同英國爆發了1812年戰爭，導致英軍攻入華盛頓，火燒白宮。並吞加拿大的失敗，並未阻礙這個後起之秀的擴張之路，反讓其人民強化了控制北美大陸的理想，於1848年發動美墨戰爭，奪走墨西哥半壁江山。內戰結束後，美國繼續在西部擴張，並發動美西戰爭從西班牙手裡搶奪古巴、波多黎各，還在亞洲把菲律賓變成美殖民地，同時鼓動巴拿馬從哥倫比亞分裂，進而控制巴拿馬運河，把加勒比海和墨西哥灣變成美國「內湖」。

門羅主義：美洲大陸由美國來控制

這個對美國擴張歷史的簡要回顧說明，雖然其領土擴張主要局限在北美，不像歐洲列強那樣在海外佔有龐大殖民地，原因不是美國不想，而是19世紀特別是早中期的美國總體實力還較弱，無法遠征，等到美國實力強起來後，世界殖民地基本被歐洲列強瓜分完了，美國也就只能從實力已衰落的西班牙手中奪取幾個海外殖民地。認識到自身的力量局限後，美國將開疆拓土的注意力放在北美，重點是經營美洲，把美洲劃為自己的勢力範圍，這便是「門羅主義」由來。1823年，美國第五任總統詹姆斯門羅提出了後來被稱為「門羅主義」的地緣政治主張。其核心內容是，美國不干涉歐洲列強的爭端，歐洲列強也不能把殖民之手再伸進美洲，美洲是美國人的美洲，美洲大陸由美國來控制。

「門羅主義」在美國的領土擴張和殖民進程中，具有重要意義，或許也影響著美國在國家強盛後的海外殖民之路。某種意義上，特朗普合並加拿大，購買格陵蘭島和收回巴拿馬運河的設想，是繼承了門羅主義。當然，他對領土擴張的野心限於北美，也可能是因為，現在畢竟不是19世紀，即使美國再強大，也不可能像殖民時代一樣，去其他大洲搶佔別人的土地，這不是美國的力量做不到，而是國際規範不允許，首先美國自己就會反對特朗普這樣做。

美國將怎樣讓西方國家去反對中國大陸？

汲汲於領土擴張，是一種過時的、陳舊的地緣政治思想，無論打著什麼樣的旗號，也許一些信奉「天命論」的美國人還會支持他這種瘋狂的想法，但客觀地講，要想在今日的現實世界實現它，可能性幾乎為零。有鑑於此，在Chait等人看來，特朗普真正的目的更像是一種「交易策略」，通過「虛張聲勢」來向盟友施壓。但Chait也認為，不要輕看了特朗普，因為他現在任命的內閣成員都對他足夠忠誠，不像其第一任期的官員那樣不聽話。確實，特朗普並非心血來潮，他在第一任期就和其手下多次討論過把格陵蘭島要過來。現在他的權力比第一任期鞏固得多，假如真的嘗試著運用美國的實力去這樣干，哪怕只是做做樣子來恫嚇盟友，對美國的國家利益也將產生嚴重傷害，表現在兩方面：一是損害美國的軟實力，破壞美國的國家道義形象；二是最終會導致這個世界完全進入以實力說話的時代，讓人類社會完全成為一個在叢林原則支配下的社會，而這對美國總體上是不利的。

美國之所以被看作是良善「霸權」，是因為它有自由民主的制度，維持和盟友的良好關系，適度讓利盟友，承擔「世界警察」的責任，即向全球提供國際公共品等。這是美國讓人服膺的一整套軟實力體系。現在特朗普覺得這套體系有礙「讓美國再偉大」目標的實現，偏要對盟友進行經濟脅迫和武力威脅，來減少美國承擔的國際責任。而經濟脅迫和武力威脅，是美國常常用來指責中國的，特朗普仿效中國，有過之而不及，盡管不太可能立刻在盟友間造成大規模沖突，但大概率會激怒盟友，讓盟友對美國心有余悸，從此難以信任美國，使美盟友體系很可能事實上將處於癱瘓狀態。沒有盟友的加持和配合，如何讓美國再偉大？

另外，這個世界已經夠亂的了，二戰後由美國建立並主導的聯合國體系和全球秩序，在中國崛起的沖擊下，以及經過俄烏沖突和以哈沖突兩場戰爭，快要搖搖欲墜，如果特朗普也學俄羅斯和以色列，以實力為原則，特別是用武力來說話，把強權政治加諸於盟友，只顧美國利益無視盟友利益，這套規則體系及其世界秩序也將半途而廢。考慮到美國是全球「霸權」，假如特朗普動輒用武力威嚇盟友，特別是真的用武力奪取格陵蘭島或收回巴拿馬運河，屆時中國大陸武統台灣，美國讓西方國家如何去反對中國？可以想見，如果美國在特朗普帶領下頻繁使用經濟脅迫和軍事威脅，勢必會把全球最終推入叢林世界，短中期也許能為美國獲得更多利益，但長期必會讓美國自毀長城。

鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜志共同主編。

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