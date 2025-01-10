川普不排除強取格陵蘭 丹麥坦承長期忽視防禦

美國總統當選人川普表示取得格陵蘭島對美國安全至關重要後，宗主國丹麥今天承認，長期以來忽視占地廣闊且具戰略意義的格陵蘭島防禦工作。

路透社報導，即將於20日就職的川普本週表示，美國對格陵蘭島的控制是「絕對必要」，並且不排除採取軍事或經濟行動來實現此一目標，例如對丹麥加徵關稅等措施。

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）告訴媒體：「我們多年來忽視有助監督國安的船艦與飛機必要投資，而這正是我們現在致力解決的問題。 」

美國駐哥本哈根大使館今天稍早表示，美國沒有計劃增加在格陵蘭的軍事存在。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今晚表示，她已要求與川普會面，但不認為會在川普就職典禮前見到面。

格陵蘭島是世界上最大的島嶼，幾個世紀以來一直由丹麥控制，但目前島上5萬7000名居民可以自治境內事務。

美國軍方在格陵蘭島西北邊的皮圖菲克（Pituffik）太空基地有固定駐防。

由於從歐洲到北美的最短路線要經過格陵蘭島，因此這座島嶼對美國軍方及其彈道飛彈預警系統至關重要。

北歐防務分析公司（Nordic Defence Analysis）分析人員溫澤爾（Jens Wenzel）對路透社表示：「我認為美國人相當擔心俄羅斯可能真的會發起或啟動對美國的重大攻擊，而且攻勢可能從俄國方面來發動。」

溫澤爾說：「格陵蘭島的領空沒有真正的監控，大致上是自由放任。」

格陵蘭島曾是丹麥殖民地，儘管目前廣泛自治，但安全和外交事務仍由丹麥掌理。丹麥是北大西洋公約組織（NATO）成員國，因此格陵蘭島也在美國安全保障範圍內。

佛瑞德里克森本週表示，她無法想像美國會對格陵蘭島進行軍事干預，並說格陵蘭島人民想要什麼未來取決於他們自己。