川普表示正安排和普亭會面 還沒確定習近平是否會造訪海湖莊園

美國候任總統川普表示，他正在安排與俄羅斯總統普亭的會談。

彭博資訊報導，川普在海湖莊園與共和黨籍州長會面時向記者群表示，普丁「想要碰面」，「我們會這麼做－我們正在安排」。他說，如果成行，任何這類會議將在他20日就任總統後舉行。

他在被問到普亭或中國大陸國家主席習近平是否可能造訪海湖莊園時，回答表示「這還沒決定，但普亭總統想要碰面。他甚至也在公開場合這麼說過，而我們必須結束這場戰爭」。

川普已表示，希望在第二個總統任期之前結束俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭，引發外界擔心停戰協議將有利俄羅斯。普亭去年12月則說，已準備好與川普會談。