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Nvidia批評拜登想加強管制晶片出口：別趕在川普上任前削弱美國優勢

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）批評表示，白宮正試圖在卸任前的最後時刻發布新規，以削弱即將上任的川普政府，只會傷害美國經濟與優勢。路透
美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）批評表示，白宮正試圖在卸任前的最後時刻發布新規，以削弱即將上任的川普政府，只會傷害美國經濟與優勢。路透

在美國拜登政府據傳最快10日將宣布加強晶片出口管制之際，美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）出聲批評表示，白宮正試圖在卸任前的最後時刻發布新規，以削弱即將上任的川普政府，此舉只會傷害美國經濟與優勢。

輝達政府事務副總裁芬克爾（Ned Finkle）發表聲明表示：「極端的『國家上限』政策將影響世界各地的主流運算裝置，不僅無助提高國家安全，反而還會促使世界各國採用替代技術。」

彭博資訊已報導，拜登政府希望從國家和公司層面對美國AI晶片銷售設定上限，可能會使嚴格限制出口的對象擴及世界多數地區。知情人士透露，拜登政府想對美國晶片管制實施三級制，美國的盟友群體仍能完全取得美國的半導體，但多數國家將面臨新限制，包括對一國能取得的總運算能力設定限制。

芬克爾指出，「拜登的白宮想掌控已廣存於世界各地資料中心電腦與遊戲個人電腦（PC）的技術，將其偽裝為反中國行動，這完全不合邏輯」，「這項拜登政府在最後一刻宣布的政策，將成為遭到美國產業界和國際社會批評的遺緒」。

他說，「我們會鼓勵拜登總統不要搶在即將上任的川普之前，制定一項只會傷害美國經濟、讓美國倒退並讓美國對手受益的政策」。

輝達執行長日前在拉斯維加斯消費電子展（CES）受訪談到川普時表示，「我很樂意跟他碰面並致賀，進我們所能幫助他的政府成功」。他也預期川普將鬆綁規範，「這是好事」，「在產業界，我們希望快速行動」。

川普 美國大選

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