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杜魯道：川普揚言併加拿大 轉移關注關稅影響

中央社／ 渥太華9日綜合外電報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨天表示，美國總統當選人川普提到可能吞併加拿大的言論，是為了轉移大眾對其擬議的關稅所帶來影響的注意力。

路透社報導，川普表示，除非加拿大加強邊境安全，否則他將對所有加拿大進口商品徵收25%的關稅。他於7日表示，正考慮使用經濟手段來將加拿大併入美國。

當被問及川普的言論時，杜魯道向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「我認為川普總統談判技巧一流，他講這些話就是要讓大家分心。」

他說：「如果他推動這些關稅，美國消費者從加拿大購買的石油、天然氣、電力、鋼鐵、鋁、木材、混凝土以及其他所有商品，將會突然變得更加昂貴。」

杜魯多本週表示，加拿大「毫無可能」成為美國的一部分，他向CNN重申，如果川普兌現這樣的威脅，渥太華當局將會採取反制措施。

杜魯道回憶道，在2018年的雙邊貿易爭端中，加拿大對亨氏（Heinz）番茄醬、撲克牌、波本威士忌以及哈雷機車徵收關稅，選擇這些產品是為了「傷害美國勞工。」

他還說：「但我們不想那樣做，因為這會導致加拿大的物價上漲，並對我們最親密的貿易夥伴造成損害。」

川普 美國大選

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