力求迅速落實施政方針 川普擬宣誓就數小時內發布系列行政命令
美國候任總統川普計畫在1月20日就職後數小時內就移民、能源、聯邦工作人員和監管改革等問題發布一系列行政命令，力爭迅速全面落實他的施政方針。
他計畫簽發的行政令包括，要求採取行動緊縮過境限制；授權聯邦政府完成尚未建好的邊境牆；建立大規模驅逐非法移民的機制；以及剝奪庇護城市的聯邦資源直至它們停止為無證移民提供保護。
不願公開身份的知情人士描述了即將發布的命令。川普過渡團隊暫未回覆置評請求。
川普團隊還打算透過凍結政府招聘來削減聯邦雇員數量，並強制聯邦雇員返回辦公室工作。
川普及其盟友已明確表示，打算迅速實施一系列行政措施，以兌現競選承諾並扭轉拜登推行的政策。
被問及他的就職日計畫時，川普周三在國會當對記者表示，他的首要任務將是「關閉邊境」。他說：「邊境會被關閉，而且我們將不得不把那些是罪犯的人送走。」
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