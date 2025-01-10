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美前國安顧問波頓：川普合理化習對台野心
路透報導，三名消息人士說，美國候任總統川普對於收購格陵蘭是認真的，既為了擴大美國在西半球勢力範圍，也為了鞏固自己功業。川普的前國安顧問波頓則說，川普宣稱不排除動武占領格陵蘭，恐合理化中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭的擴張野心。
儘管川普在第一任期就提出有意收購格陵蘭，但最近的言論凸顯他的願望是一種根深柢固的野心而非一時興致。消息人士告訴路透，川普不太可能動武掌控格陵蘭，但動用其他手段是認真的，像是向丹麥施加外交或經濟壓力。三名熟悉川普想法的消息人士說，川普對領土擴張感興趣，認為可以打造持久功業獲得世世代代銘記。
另，波頓七日對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，他擔心川普不排除動武控制格陵蘭的言論可能「產生進一步後果」 。
波頓表示：「這與習近平對台灣的立場完全相同，所以我很容易就能想像習近平會說，『格陵蘭距離美國很近，台灣離我們也很近，川普不排除對格陵蘭動武，這正是我們的立場。我們不排除對台動武的可能性』。」
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