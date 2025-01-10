丹麥外長稱格陵蘭不可能加入美國 德總理蕭茲：捍衛邊界不容侵犯

美國候任總統川普不排除武力控制格陵蘭說法，持續在歐洲發酵。丹麥外交部長拉斯穆森八日表示，格陵蘭有朝一日可能透過居民自決獨立，但不可能變成美國的一個州；法國外交部長巴霍說，歐洲不容其他國家攻擊其主權邊界，德國總理蕭茲則說，川普談格陵蘭及加拿大令他驚訝，歐洲夥伴國一致捍衛邊界不容侵犯。

路透報導，川普說不排除動武控制格陵蘭後，格陵蘭領袖八日到哥本哈根會見丹麥國王。格陵蘭目前為丹麥治下自治領地，也是世界最大島，歸丹麥統治已有六百年，島上五萬七千居民自行管理內政事務。以格陵蘭總理艾格德為首的政府，追求最終獨立。

拉斯穆森表示，丹麥充分體會格陵蘭的願景，如果落實，格陵蘭終將獨立，但應該無意成為美國的一個州。拉斯穆森表示，美國對北極圈安全提高關切，是因為俄羅斯、中國增加在該區的活動；他個人不覺得丹麥處於外交政策危機，對於跟美國人對話，抱持開放態度，討論如何可以更加密切合作，確保美國的渴望得以滿足。

丹麥雖淡化川普威脅的嚴重性，但法國外長巴霍表示歐洲不容其他國家侵略主權邊界，也不相信美國真會入侵；德國總理蕭茲強調，歐洲夥伴國一致支持邊界不容侵犯。

蕭茲說，俄國總統普亭入侵烏克蘭已違反這個原則，這項原則是和平的基礎，「我們認為美國的聲明已經明顯缺乏知識」，邊界的不可侵犯原則適用於任何國家，無論是東方或是西方。

蕭茲強調，「每個國家都必須遵守這一點，不管是一個小國還是一個非常強大的國家」，這是國際法基本原則，也是西方價值的核心。

格陵蘭總理艾格德表示，格陵蘭不容買賣。格陵蘭財政部長杰森重申格陵蘭為非賣品，全島希望有朝一日能夠獨立，而非由甲國統治變成由乙國統治。