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川普來真的！外交優先清單列「買下格陵蘭」 消息人士揭背後目的

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川普來真的！外交政策優先清單列「買下格陵蘭」 消息人士揭背後目的

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國候任總統川普7日在佛州海湖莊園舉行的記者會上發表講話。圖／美聯社
美國候任總統川普7日在佛州海湖莊園舉行的記者會上發表講話。圖／美聯社

路透9日報導，3位消息人士說，美國候任總統川普對於收購格陵蘭是認真的，既為了擴大美國在西半球勢力範圍，也為了鞏固自己功業。

川普7日召開選後第2場記者會時表示，上任後不排除動用軍事或經濟行動取得丹麥治下的格陵蘭。儘管川普在第一任期時就提出有意收購格陵蘭，但最近的言論凸顯他的願望是一種根深柢固的野心，而非一時興致。

一位消息人士告訴路透，川普不太可能為了掌控格陵蘭而動用軍力。儘管如此，川普對動用其他手段是認真的，像是向丹麥施加外交或經濟壓力。該位人士表示，「真正的功業是你擴大了美國」。他說，「實際上，70年來，我們沒有添加一塊地產到投資組合，他常常談到這件事」。

在共和黨籍總統艾森豪任內，阿拉斯加與夏威夷於1959年成為美國第49與第50個州。川普的另一位朋友描述，看到高層官員在總統大選勝利後制定的外交政策優先事項清單，有一項立即引起他的注目，即「買下格陵蘭」。

川普的顧問們表示，在新川普政府領導下，他們預期美國外交政策資源和注意力將轉向美洲。兩名曾參與拉丁美洲政策規劃的川普顧問說，川普對中國大陸和俄羅斯在拉美的影響力有疑心，他將這個區域視為實質上的美國後院。

3位熟悉川普想法的消息人士說，川普也對領土擴張感興趣，做為一種打造持久功業，將獲世世代代銘記的手段。

路透說，川普的英雄之一、前總統麥金萊任內取得了數個外國領土控制權，包括波多黎各和夏威夷，川普也在競選期間經常稱讚共和黨籍的麥金萊實施廣泛關稅，還在2024年12月時說過，計畫將北美第一高峰改名，將阿拉斯加原住民之名的「迪納利」（Denali）改回麥金萊山（Mount McKinley）。

準白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）在致路透聲明中表示，「川普總統做的每一個決定都符合美國和美國人民的最佳利益。川普總統因此呼籲，關注加拿大、格陵蘭和巴拿馬方面的合理國家安全和經濟顧慮」。

川普 格陵蘭 美國大選

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