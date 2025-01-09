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川普有意控制格陵蘭 美駐丹麥使館：無加強當地美軍規畫

中央社／ 哥本哈根9日綜合外電報導
美國總統當選人川普（Donald Trump）。圖／美聯社
美國總統當選人川普（Donald Trump）。圖／美聯社

美國總統當選人川普（Donald Trump）近日再度表態有意控制丹麥格陵蘭（Greenland），美國駐哥本哈根大使館今天指出，目前沒有要加強當地美軍的軍事存在相關計畫。

將於1月20日就職並二度入主白宮的川普本週表示，美國掌控具有重要戰略意義的格陵蘭是「絕對必要」，而且他沒有排除採取軍事或經濟行動來達成這項目標。

美國駐哥本哈根大使館的發言人告訴路透社：「沒有計劃要加強美國目前在格陵蘭的軍事存在。我們會持續跟哥本哈根（Copenhagen）和努克（Nuuk）當局密切合作，確保任何提議都符合我們的共同安全需求。」

格陵蘭對於美國軍方及其彈道飛彈預警系統至關重要，因為歐洲到北美洲的最短路線就得經過這座北極圈島嶼。

美國軍隊在格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）有長期駐軍。

丹麥 川普 格陵蘭 美國大選

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