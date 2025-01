美媒：川普欲收格陵蘭等地 反映舊日強權主義眷戀

美國總統當選人川普提出要掌控加拿大、格陵蘭、巴拿馬運河等驚世言論,雖應只是營造談判籌碼之舉,卻也反映他對擴張勢力範圍、為利益威逼弱鄰等舊日強權主義的眷戀。

華爾街日報指出,川普7日在記者會概述第二任期的外交政策輪廓,予人他不再仰仗全球聯盟和自由貿易,而是依賴經濟脅迫和單邊武力,甚至連對盟友亦然。

談及巴拿馬運河和格陵蘭,川普不排除透過武力來取得兩者;他建議加拿大成為美國第51州,暗示將以高額關稅讓這個北鄰別無選擇只能屈從。他還提出將墨西哥灣改名「美國灣」,並要北約成員將國防支出在GDP佔比拉高至連美國都辦不到的5%。

一些幕僚表示,川普宣稱要吞併加拿大只是為在與對方貿易談判前獲得籌碼的虛張聲勢,威脅收回巴拿馬運河是為降低美國船隻途經巴拿馬的成本,至於一心想獲得格陵蘭則是為獲得稀土及防阻中國將力量深入北極圈。

華爾街日報認為川普第二任會更聚焦於一些全面性的內外舉措與變革,有些是他覺得第一任期間被底下人扯後腿的事務,加上川普現在所面臨的外交挑戰比第一任時更複雜,這些讓川普更偏好大白話式的解決方案表述。

紐約時報則認為,議論川普這些談話之餘,須更嚴肅看待者是思維背後所潛藏風險。隨世界準備迎接川普回鍋,他的一些想法卻與19世紀末的美國帝國主義遙相呼應。

川普之前就讚揚過那個時代的保護主義,聲稱1890年代的美國「之所以可能是史上最富裕時期,是因當時的關稅制度」現在他似乎又進一步端出19世紀和20世紀早期那套領土控制。

當前與19世紀末到20世紀初兩個時代一個共同點,是對地緣政治不穩的恐懼,以及具重要經濟和軍事意涵領土不在手上的威脅感。西北大學美國歷史學家艾默瓦(Daniel Immerwahr)直言「我們正見證回歸到更貪婪的世界」。

有些人則認為川普對格陵蘭、巴拿馬運河乃至加拿大的執念,是場以一己之力重現關於追求擴張主義的論辯。

澳洲雪梨新南威爾斯大學專精美國帝國主義歷史學家特瑞爾(Ian Tyrrell)說:「這是美國對全球攸關自身利益地區施加控制、或意圖施加的一種表現,在不讓人想起帝國主義、殖民等駭人字詞之餘取得實質利益。」

然而歷史學家們認為川普現在可能犯下的錯誤,是以為增加美國控制的土地就能讓世界平靜和回歸單純。川普所嚮往的保護主義和帝國主義年代,最終在德國等一些國家試圖在世界擴張時走向爆點,結果就是帶來兩場世界大戰。

艾默瓦說:「我們已看過這種作法在20世紀時武器程度所帶來的下場,到21世紀,情況只怕會更凶險。」艾默瓦著有「隱藏的帝國:大美利堅合眾國簡史」(How to Hide an Empire: A Short History of theGreater United States,暫譯)一書。