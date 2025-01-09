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川普威脅格陵蘭惹議 布林肯暗示不該浪費時間談論

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。（路透）
美國國務卿布林肯。（路透）

即將卸任的美國國務卿布林肯今天在盟邦法國接受熱情歡迎，同時卻也被迫回應即將上任的美國總統當選人川普近來的激烈言論，對此布林肯表示，不應該浪費時間談論。

法新社報導，川普將在不到2週內入主白宮，布林肯（Antony Blinken）在此時進行告別之旅訪問巴黎，接受法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）授予代表法國最高榮譽的榮譽軍團勳章（Legion of Honor）。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在儀式前對布林肯表示：「我想告訴您，您展現出我們所愛的美國形象。」

然而，當布林肯試圖強調美國總統拜登鞏固盟邦關係的努力時，他被問及川普近來對格陵蘭的威脅言論。

川普已明確表達對蘊藏石油且具戰略地位的格陵蘭的興趣；這片自治領土屬於歐洲聯盟成員國丹麥。川普並未排除對格陵蘭採取軍事行動的可能性。

布林肯在與巴霍召開的聯合記者會上，在未直接提及川普名字的情況下說：「關於格陵蘭所表達的想法顯然不是一個好主意，但也許更重要的是，這顯然是不會發生的。」

布林肯補充表示：「因此，我們或許不應該浪費太多時間談論這件事。」

作為拜登的長期政策顧問及民主黨重要人物，布林肯通常避免參與選舉政治，但這回卻也不得不回應科技企業大亨馬斯克（Elon Musk）的相關言論。

南非出生的億萬富翁馬斯克獲川普指派負責削減政府開支的倡議。他最近因支持德國及英國的極右翼，引發歐洲政界不安。

布林肯表示：「我們國家的公民可以自由發言…他（馬斯克）和任何美國人一樣，有權表達自己的觀點。」

布林肯在這次告別出訪中，除了訪問法國外，還造訪了韓國與日本。他將於明天前往義大利，與歐洲盟國磋商敘利亞局勢，並與拜登一同拜會羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）。

川普 格陵蘭 美國大選

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