川普為何想拿下格陵蘭？美媒曝關鍵原因：向中國發出強烈訊號

美國候任總統川普7日揚言不排除以軍事或經濟脅迫手段取得巴拿馬運河及格陵蘭的控制權，令外界不禁好奇川普的背後盤算，美國媒體引述消息指出，川普希望控制格陵蘭島，以便向中國發出強烈訊號。

紐約郵報，熟悉川普團隊的消息人士透露，「有幾個關鍵原因。向中國發出強烈且深思熟慮的訊號。不僅僅是空談，而是行動。讓美國再次雄心勃勃。」稱川普正在為「川普主義」奠定基礎。

華盛頓智庫大西洋理事會自由研究員普利薩斯（Alex Plitsas）表示，川普念念不忘格陵蘭有兩個原因，其一是關鍵的國防和電子工業所需的大量稀土元素礦藏。其次，格陵蘭島在北極地區擁有合法而巨大的主權要求，這將使美國在面對日益激烈的航運和資源競爭時處於更有利的地位。

多年來，美國一直與中俄在北極區的自然資源開採進行三方角力，向該地區部署軍用破冰船，以探索資源豐富的北極苔原。長期以來，美國對稀土礦物的供應，過度依賴中國，而稀土礦常見於亞洲和北極地區，並用於從手機到大規模殺傷性武器等各領域。

普利薩斯指出，鑑於地緣政治現實問題，這種對中國的依賴是不可持續的，而其他主要礦藏存於阿富汗等地，出於多種原因，也不好開採。