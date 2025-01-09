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格陵蘭人熱情迎接小川普！當地民眾吐心聲 對川普野心「心情複雜」
美國候任總統川普日前揚言不排除動用武力收回格陵蘭控制權，在格陵蘭人之間引發複雜情緒，有一派人戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）鴨舌帽迎接小川普，不過也有人堅持格陵蘭是非賣品，但還有更多的是困惑焦慮。
川普7日在佛州海湖莊園記者會表示，不排除動用軍事或經濟力量接管格陵蘭，並強調這對美國國家安全至關重要；同日，川普長子小川普以遊客身分到訪格陵蘭。
路透描述，一些當地人戴著MAGA鴨舌帽迎接小川普，格陵蘭日報Sermitsiaq更以頭版標題報導，題為「對小川普熱情但有所保留的歡迎」（Warm but reserved welcome for Donald Trump Jr.）。
路透引述格陵蘭主要政黨前進黨（Siumut）議員Aki-Matilda Hoegh-Dam指出，格陵蘭人對自家土地的前景看法有所分歧。
格陵蘭首都努克居民Mikael Ludvidsen表示對川普的意圖抱持懷疑態度，「我覺得他說得太明目張膽了，我不認為川普說要用武器占領我們是認真的」。
紐約時報訪問居住格陵蘭卡柯爾托克小鎮護理師Aviaaja Sandgren，她反對成為美國的一部分，「我們將會失去很多福利，我們有免費教育、教育補助金、免費醫療和藥品」，她強調，「格陵蘭一切都是免費的，我知道美國沒有這樣的福祉」。
對於川普近來不斷放話，丹麥國際問題研究所資深研究員Ulrik Pram Gad提出，「這只是一種分散注意力的手段？還是基於威脅的外交策略？」
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