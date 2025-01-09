要川普別覬覦了！丹麥：格陵蘭島可能獨立但不會成美國第51州

美國候任總統川普揚言不排除以軍事或經濟脅迫手段取得巴拿馬運河及格陵蘭的控制權後，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）8日表示，如果格陵蘭島居民願意，格陵蘭島可能會獨立，但不會成為美國的一州。

路透報導，拉斯穆森表示：「我們完全承認格陵蘭有自己的野心。如果這些野心實現，格陵蘭將獨立，儘管它不太可能成為美國的一個聯邦州。」

拉斯穆森稱：「我不認為我們正處於外交政策危機中。我們願意與美國人對話，探討如何更緊密合作，以確保美國的野心得以實現。」

川普7日召開選後第二次記者會，被問及是否會以軍事或經濟脅迫手段，以達到「收回」巴拿馬運河控制權，以及獲得丹麥領土格陵蘭島時，川普拒絕排除可能性，稱「我不能向你保證當中任何一個。」

他表示，如果丹麥拒絕他購買格陵蘭島的提議，他將對丹麥徵收關稅，重申格陵蘭島對美國國家安全至關重要，「出於國家安全目的，我們需要格陵蘭島，我很長時間以來都如此被告知。」

川普又指，不確定丹麥是否對格陵蘭有合法權利，但「如果他們擁有，便應該為了自由世界而放棄它（格陵蘭）。」