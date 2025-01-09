墨國女總統反擊川普 建議美國改名為「墨西哥美洲」

美國總統當選人川普近日矢言把墨西哥灣更名為「美洲灣」。墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天反擊川普，建議美國應改名為「墨西哥美洲」。

川普（Donald Trump）最近在佛州自宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）召開記者會聲稱，很快會宣布將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名爲「美洲灣」（Gulf ofAmerica）。

對此，薛恩鮑姆今天早上在例行記者會上，展示一幅17世紀世界地圖，顯示北美洲被稱為「墨西哥美洲」（Mexican America）。

薛恩鮑姆稱聯合國（UN）承認墨西哥灣的名稱，並稱：「為什麼我們不稱它（美國）為墨西哥美洲呢？這聽起來很棒，不是嗎？」

墨西哥是美國最大貿易夥伴之一，但川普即將重返白宮，一再抨擊墨國，威脅要對該國加徵高額關稅，除非墨國阻止非法移民和毒品跨境流入美國。