墨國女總統反擊川普 建議美國改名為「墨西哥美洲」
美國總統當選人川普近日矢言把墨西哥灣更名為「美洲灣」。墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天反擊川普，建議美國應改名為「墨西哥美洲」。
川普（Donald Trump）最近在佛州自宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）召開記者會聲稱，很快會宣布將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名爲「美洲灣」（Gulf ofAmerica）。
對此，薛恩鮑姆今天早上在例行記者會上，展示一幅17世紀世界地圖，顯示北美洲被稱為「墨西哥美洲」（Mexican America）。
薛恩鮑姆稱聯合國（UN）承認墨西哥灣的名稱，並稱：「為什麼我們不稱它（美國）為墨西哥美洲呢？這聽起來很棒，不是嗎？」
墨西哥是美國最大貿易夥伴之一，但川普即將重返白宮，一再抨擊墨國，威脅要對該國加徵高額關稅，除非墨國阻止非法移民和毒品跨境流入美國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言