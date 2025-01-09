巴拿馬運河和格陵蘭 川普：美不排除武力取得

美國總統當選人川普七日表示，不排除動用武力來取得巴拿馬運河和格陵蘭，川普也說，若丹麥阻止格陵蘭獨立或納入美國，他會對丹麥課以高額關稅。

加國納美國？經濟力量達成

至於川普多次聲稱，要把加拿大納為美國第五十一州，他表示會運用經濟力量來達成。

川普七日在佛州海湖莊園舉行記者會，答覆媒體提出的各式各樣問題。對於近來不斷提及的巴拿馬運河控制權，川普繼續批評巴拿馬在運河上向美方收取過高費用，又向美國索取維修費；川普說，「他笑我們蠢，但我們不會再犯蠢了。」

川普也再次指控，中國大陸現在掌控巴拿馬運河。

有媒體問及，川普是否願意承諾排除武力或經濟脅迫來取得巴拿馬運河及格陵蘭？川普說，「我不會那樣承諾，不會」，因為「可能你得做點什麼」。

川普說，他無法告知大家會用哪一種方法，但基於國安需要，美國必須控制巴拿馬運河和格陵蘭。

川普表示，巴拿馬運河對美國極為重要，現在卻被中國控制；美國當年是把運河控制權移交巴拿馬，可不是給中國。川普還認為，已故前總統卡特在一九八○年競選連任失敗，主因之一就是把運河移交給巴拿馬。

川普指中俄船隻遍布格陵蘭

另外，川普表示，丹麥應該放棄格陵蘭，因為美國國安需要格陵蘭；他說，格陵蘭對於追蹤中國和俄國船隻的軍事行動非常重要，這些船隻「遍布當地」，「我說的是保護自由世界」。

川普並威脅，若丹麥阻礙格陵蘭獨立或加入美國，美國將向丹麥課徵高額關稅。

格陵蘭是丹麥的自治區；丹麥則是美國長期盟友及北約組織創始成員國。

川普七日也在社群媒體「真實社群」上發文表示，小川普和川普的代表正訪問格陵蘭；川普說，「他們（格陵蘭居民）和自由世界需要安全、安定、力量及和平！」針對美國購買格陵蘭，川普說，「這是必須發生的交易」。

另外，川普近日不斷提到希望將加拿大納為美國第五十一州，他在記者會中表示，不會動用武力來達到這項目的，但會用經濟力量施壓，而非透過軍事力量。川普還說，美國在墨西哥灣進行大量活動，「那裡是我們的」，因此他將把墨西哥灣改名「美國灣」。

法國：歐盟不容許他國攻擊

巴拿馬和丹麥領袖先前已多次駁斥川普的意圖。丹麥總理佛瑞德里克森說，她無法想像美國在格陵蘭進行軍事干預，也不認為與美國打貿易戰是好的出路。法國外交部長巴霍則說，歐盟不會容許其他國家攻擊其主權邊界。

加拿大看守總理杜魯多表示，加國「根本不可能」成為美國第五十一州。可望成為下任總理的在野加拿大保守黨領袖博勵治也說，「加拿大永遠不會成為第五十一州，我們是偉大與獨立的國家」。