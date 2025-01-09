記者會驚人之語！川普一席話 拋四個震撼彈

美國候任總統川普8日在海湖莊園舉行記者會，維持「漫談」本色，談及美國優先、地緣政治及能源，80分鐘談話中拋出四個震撼彈，包括不排除以武力掌控巴拿馬運河和格陵蘭島、以經濟力量合併加拿大、若哈瑪斯不釋放以色列人質，災難將在中東爆發、任內不會建設任何風電場。

在美國優先方面，川普表示，杜拜富豪、DAMAC房地產公司薩瓦尼將「至少」投資200億美元在美國各地打造多座資料中心。

川普記者會重點

在美國去年底觸及舉債上限、財政部正以非常規措施避免違約之後，川普說，希望國會能延長舉債上限，「我不希望看到債務違約，這就是我想要的」。

他也說，美國在墨西哥灣（Gulf of Mexico）進行大量活動，「那裡是我們的」，應該改名為「美國灣」（Gulf of America），「多麼美麗的名字，而且很貼切」。根據國家海洋暨大氣總署（NOAA），美國有過半的煉油廠和天然氣加工，坐落在墨西哥灣沿岸，但其實墨西哥灣不屬於任何一個國家，美國只對上半部擁有管轄權。

川普也繼續談論巴拿馬運河、丹麥的格陵蘭島自治區，「我們需要它們，獲得經濟安全」。被問到是否會保證不會使用軍事或經濟恫嚇手段取得這兩地時，他回答「不，我沒辦法保證」，「巴拿馬運河是為了我們的軍事開鑿的，我不會承諾…若你需要採取行動，可能是這樣」，「我們出於國安理由需要格陵蘭」，並威脅若丹麥不合作，可能對丹麥課徵非常高的關稅。

他也說，美國併吞加拿大「真的可能成事」，但可能單純透過經濟力量、而非軍事行動達成，他也抱怨美國對加拿大的貿易逆差，「如果你是一州，那沒問題，但如果你是另一個國家，我們不想這樣」。加拿大總理杜魯多則回應，加拿大加入美國的可能性「微乎其微」。

在能源部分，川普表示，他將尋求制定一項政策，在第二任內不建設任何風電場，他批評這種再生能源過於昂貴，對環境和鯨魚有害，勢將威脅美國數十億美元的風電計畫。他也說，上任第一天就會撤銷現任總統拜登日前頒布的離岸石油與天然氣禁令。

在地緣政治領域，川普說，北約國家應將相當於國內生產毛額（GDP）的5%資金用於國防，並要求歐洲盟國把現有目標提高一倍以上。但目前包括美國在內，沒有任何北約國家的國防支出占GDP比率達到5%。

他也表示，若他20日上任時，哈瑪斯還不釋放以色列人質，「災難將在中東爆發」，「這對哈瑪斯將不是好事，坦白說，對大家也都不是好事」。