CNN：川普擬宣布經濟緊急狀態 實施關稅政策

ＣＮＮ引述知情人士報導，美國候任總統川普正考慮宣布國家經濟緊急狀態，以實施大範圍的關稅政策。

報導指出，宣布經濟緊急狀態將使川普可援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ），來制定新關稅計畫；該法允許總統在國家危難時管制進口。

知情人士表示，川普對該法青睞有加，因其賦予總統在關稅實施方面普遍的管轄權，且未嚴格要求確實要以國家安全為依據，證明關稅的必要性。

知情人士說，川普尚未對是否宣布國家緊急狀態做出最終決定。川普交接團隊並未回應對此報導置評的請求。

此外，川普顧問也正在評估引用美國貿易法第三三八條的可能性，此法允許總統對被認為正在歧視美國商業的國家「新徵或追加關稅」，但該法在近代史中從未被使用過；或是考慮再次引用「三○一條款」，川普當初以國安為由對中國大陸加徵關稅就是引用該法，但根據該法實施關稅，政府需進行調查，且受影響的公司通常會遊說數月，以要求被列為豁免對象。

在此報導刊出後，美股期指走跌，歐美從晶片到汽車和工業等類股同步下挫，美元兌其他貨幣匯率走升。

川普二○一九年第一任期時也曾援引過ＩＥＥＰＡ，威脅把對墨西哥進口商品的百分之五關稅調升至百分之廿五，除非墨西哥對跨境到美國的無證移民採取行動。後來墨西哥官員到華府與川普談判一周並達成協議，川普才作罷。但此事仍引起美國商會和商業圓桌會議等遊說團體準備提告，質疑此舉合法性。