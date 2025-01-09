美沿海石油、天然氣 川普要撤禁採令

美國總統當選人川普七日表示，他在上任後將立即取消拜登政府祭出的沿海石油、天然氣禁採令，認為該禁令像是把錢丟出窗外。

川普七日在記者會宣布，阿聯富豪開發商薩瓦尼計畫投資兩百億美元，在美國建立數據中心；這是國會認證川普去年勝選之後，川普首次公開舉行記者會。

除了談及投資案，川普也在會中批評拜登政府日前宣布禁止在美國沿岸開採石油和天然氣，禁令面積高達六點二五億畝；「當我聽到消息時，我感到不可置信；我無法相信（禁令）面積如此之大。」

川普說，他上任後將立即翻轉拜登的決定，並表示「我們會開採、寶貝、開採。」

川普形容，六點二五億畝的面積之大，聽上去就像是整個大海一樣；有人向他估計，禁止開採的資源價值約為四十至五十兆美元；他說，這些錢如同丟出了窗外，「這比美國債務總額還要多」。

川普抱怨說，拜登政府明明承諾會有一個平順的政權移轉，但現在一點也不平順；川普說，他上任後會取消禁令，就算要經過法院也在所不惜。

美國總統拜登日前宣布禁止在美國東、西岸、墨西哥灣東部以及阿拉斯加州「北白令海」等海域開採石油、天然氣，涵蓋面積達六點二五億畝，約占美國領海的百分之廿。

聯邦法官在二○一九年裁定，外大陸棚土地法不允許新任總統任意取消前任總統的命令，川普未來恐怕需要國會的支持才得以翻轉拜登的決定。