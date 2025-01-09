冷眼集／川普霸權口氣 交易的藝術

美國總統當選人川普七日又舉行記者會，名義上是宣布新的投資案，但投資案僅說明五分鐘。

接下來一個小時，川普話題繞來繞去，不是批評拜登政府，就是重申他異想天開的外交政策，左索巴拿馬運河，右買格陵蘭；還不忘棒打政局不穩的加拿大，納為美國第五十一州。

與其說川普意淫式的外交奇想「讓美國偉大」，倒不如說他肆意無狀的霸權口氣，徹底「讓美國無賴」。

如果川普耍弄的這套路數也叫「外交」，擺明就是仗勢欺人：對他認為可欺的弱小對手如加拿大、巴拿馬、丹麥與格陵蘭，就作勢威脅，表現出一副說打就打的狂態，不斷升級態勢；無疑是仗著「諒你不敢動手」的心態，藉機擾亂對手判斷，以及累積籌碼。當對手疲於奔命，急於迴避衝突時，川普便可提出交換條件，坐收漁利。這也是他那本「交易的藝術」，萬變不離其宗的手法。

然而，川普對小國是一套，對大國又是另外一套。例如川普一邊對中國大陸大喊課徵高額關稅，另一邊卻又邀請中國國家主席習近平出席就職典禮，大讚習近平能力與權力。可見川普也明白，有些國家的紅線，不能輕易觸碰。

眼下，川普就任後在外交上必須立即處理的，莫過於陷入僵局的俄烏戰爭和以哈衝突。川普顯然明白不能多線作戰，並表達希望盡快與俄羅斯總統普亭見面。

至於川普四處點火，口中對巴拿馬運河、格陵蘭和加拿大吃盡豆腐，比起上任後有付諸行動的打算，更像虛張聲勢。所以，當媒體問及是否對控制巴拿馬運河和格陵蘭有具體計畫時，原本滔滔不絕的川普又堅決不肯透露半句。畢竟，虛張聲勢可不能攤到陽光下受檢視。