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「它是我們的」 川普：墨西哥灣應改名美國灣

聯合報／ 編譯尤寶琪季晶晶／綜合報導
美國路易斯安納州外海墨西哥灣一處鑽油平台。美國候任總統川普說，將把墨西哥灣改名「美國灣」。（美聯社）
美國路易斯安納州外海墨西哥灣一處鑽油平台。美國候任總統川普說，將把墨西哥灣改名「美國灣」。（美聯社）

美國候任總統川普七日在一項記者會中宣布，要將墨西哥灣重新命名為「美國灣」（Gulf of America），並稱墨西哥灣是屬於美國。

川普在佛州海湖莊園舉行的記者會上說，「我們要把它改名，因為那裡多數的事都是我們在做，它是我們的。這很恰當，而且墨西哥必須停止允許數百萬移民湧入我們國家」。

川普針對進入美國的毒品猛評墨西哥，並說美國與墨西哥、加拿大邊境是毒品進入美國的管道，表示將透過「高關稅」讓墨西哥和加拿大付出代價，「我們希望與每個人和睦相處，但你知道一個巴掌拍不響」。

川普的長期盟友共和黨聯邦眾議員格林隨即在社群媒體Ｘ上表示，她已指示員工，開始起草法案為墨西哥灣改名。

不過，即使美國更改所有國內地圖和官方文件上的墨西哥灣名稱，不代表其他國家都會照辦。

墨西哥灣是北美最大、最重要的水體之一；是世界第九大水域，面積約為一百六十萬平方公里。根據國家海洋暨大氣管理局（ＮＯＡＡ），美國有過半煉油廠和天然氣加工廠位於墨西哥灣沿岸，且該海灣提供全美約百分之四十的海鮮。

墨西哥灣不屬於任何一個國家，美國只對上半部擁有管轄權。墨西哥控制其餘大部分海灣，古巴則統治墨西哥灣靠近其邊界的一小區。

美國更改地名有不少先例。例如前總統歐巴馬二○一五年批准內政部將聳立於阿拉斯加州的北美最高峰麥金利山（Mt. McKinley）改名為德納利山（Denali）。

在國際間，名稱爭議並不罕見，尤其是各國搶奪控制權時。例如，南韓稱日本海為東海；緬甸的舊稱是Burma，一九八九年獨立後軍方改名Myanmar，但美國至今仍不承認改名；從科羅拉多州流向墨西哥並構成德州邊界一部分的格蘭河（Rio Grande），在墨西哥被稱為布拉沃河（Rio Bravo）。

加拿大 墨西哥 川普 美國大選

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