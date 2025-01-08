傳川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」 推行大範圍關稅計畫

CNN引述知情人士報導，美國總統當選人川普正考慮宣布國家經濟緊急狀態，以實施他的大範圍關稅政策。

報導指出，宣布經濟緊急狀態將使川普可以援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），來制定新的關稅計畫；該法允許總統在國家危難之時管制進口。

知情人士表示，川普對該法青睞有加，因其賦予總統在關稅實施方面普遍的管轄權，且未嚴格要求確實要以國家安全為依據，證明關稅的必要性。

知情人士說，川普尚未對是否宣布國家緊急狀態做出最終決定。川普交接團隊並未回應對此報導置評的請求。

在此報導刊出後，美股期指走跌，歐美從晶片到汽車和工業等類股同步下挫，美元兌其他貨幣匯率走升。