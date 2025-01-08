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特檢撤銷起訴仍準備調查報告 川普批「精神錯亂、卑鄙下流」

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
川普今天為阻止史密斯公布總結調查工作的最終報告，抨擊對方是「精神錯亂、卑鄙下流的傢伙」。美聯社
川普今天為阻止史密斯公布總結調查工作的最終報告，抨擊對方是「精神錯亂、卑鄙下流的傢伙」。美聯社

美國司法部特別檢察官史密斯撤銷對總統當選人川普的兩項刑事起訴。川普今天為阻止史密斯公布總結調查工作的最終報告，抨擊對方是「精神錯亂、卑鄙下流的傢伙」。

法新社報導，川普在佛羅里達州自宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會表示，史密斯（JackSmith）在他贏得去年11月總統選舉後撤銷對他起訴，但「為什麼要讓他寫一份假報告？這會是一份假報告，就像那項調查也是假調查一樣。」

史密斯2023年6月針對川普2021年卸任後，涉嫌帶走大量國家機密文件一案提出起訴。他接著於2023年8月，就川普2020年競選連任失利後，涉入2021年1月6日的國會山莊暴動，意圖阻撓國會認證票數統計的推翻選舉結果一案，也提出起訴。

這些案件從未進入審判階段。史密斯在去年總統大選後以司法部有不起訴現任總統的政策為由，撤銷這兩項起訴。

然而，史密斯必須向司法部長賈蘭德（MerrickGarland）提交最終報告總結他的調查工作，而他一直就此進行準備。

不過，川普任命的法官甘農（Aileen Cannon）禁止史密斯和賈蘭德「發布、分享或傳送最終報告」，直到上訴法院聽取川普長期男僕和一名海湖俱樂部人員兩位前共同被告的答辯為止。

史密斯 司法 川普 檢察官 美國大選

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