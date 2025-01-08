川普2.0美台關係在抗中最前線 學者分析：全面對中國大陸反擊

哈德遜研究所中國大陸中心主任余茂春今天表示，預期川普第2任期對於中國大陸的反擊將是全面性的，美台關係會處在抗中最前線，台灣必須將生存問題放在全球性抗中框架裡。

台灣教授協會今天下午在台灣基督長老教會濟南教會大禮拜堂舉辦「從台海區域安全及戰略合作看川普總統第2任期的美台關係與回應」講座，余茂春於演說中做出上述表示。

余茂春介紹川普（Donald Trump）第1任期戰略轉變。他說，美國二戰後將重要戰略資源放在歐洲，1967年後逐漸重心轉移到中東，延續幾十年，直到川普當選後，才將戰略資源轉移到亞太地區。

余茂春說，川普第1任期對於北京侵台有根本性認知改變，北京喊出「祖國統一」，對於中共來說，這是一場「內戰」、「解放戰爭」，不過實為共產主義意識形態的擴張，攻打台灣只是為了意識形態的完成。

余茂春強調，國際社會現在看台海議題，不會再以「台灣是不是中國大陸一部分」作為討論主軸，看到的是「專制與民主」、「獨裁與自由」的對抗；國際社會深知台灣在經貿、科技等領域的全球重要性，「台灣需要世界，世界更需要台灣」。

余茂春提到，川普第1任期內盡量地把美台關係發展從美中關係脫離，美國政府意識到，美國與台灣政府、人民的交往，更多的是平等夥伴關係。地區安全逐漸消失中，所有問題都是全球性的，一旦台海開戰，世界貿易與經濟都會受到巨大衝擊。

「川普第2任期對於中國大陸的反擊是全面性的」，余茂春說，川普最近提到拿回巴拿馬運河、買格陵蘭島、讓加拿大成為美國第51州等言論，這些都與美國的國家安全有關，可預期川普對於中國大陸的反擊將是全面性的，美台關係會是抗中最前線，台灣必須將生存問題放在全球性抗中框架裡。