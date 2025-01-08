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川普一旦再退巴黎協定 歐盟：重創因應氣候變遷努力

中央社／ 布魯塞爾8日綜合外電報導
歐盟氣候變遷政策負責人警告，如果美國總統當選人川普再次讓美國退出「巴黎協定」，全球因應氣候變遷的努力將受到嚴重打擊。路透
歐盟氣候變遷政策負責人警告，如果美國總統當選人川普再次讓美國退出「巴黎協定」，全球因應氣候變遷的努力將受到嚴重打擊。路透

歐盟氣候變遷政策負責人警告，如果美國總統當選人川普再次讓美國退出「巴黎協定」（Paris Agreement），全球因應氣候變遷的努力將受到嚴重打擊。

根據路透社，川普交接團隊消息人士透露，團隊已準備好行政命令，讓美國退出主要的全球氣候變遷協定「巴黎協定」。美國目前是僅次於中國的世界第二大汙染國。

歐盟氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）接受路透社採訪時說：「如果真的發生這種情況，那將是對國際氣候外交的嚴重打擊。」

他表示，美國如果再次退出巴黎協定，其他國家勢將必須在「氣候外交上加倍努力」作為回應。

胡克斯特拉談到聯合國氣候談判時說：「確保每個人最終都能參與進來，是唯一可行的辦法，因為氣候變遷不分青紅皂白影響所有的人。這確實是全世界必須共同解決的問題。」

巴黎協定是聯合國氣候談判的中心議題，全球近200個國家在談判中討論限制溫室氣體排放量的措施以及籌措資金以便從事這些努力。

美國在談判中扮演核心角色，包括與中國這個世界上最大的汙染國和第二大經濟體合作，為近年的全球氣候協定奠定基礎。

川普將在1月20日重返白宮，屆時情況將徹底轉變。他不斷宣稱氣候變遷是騙局，並在2017年至2021年的第一個總統任期內退出巴黎協定。上個月，他警告歐盟必須購買更多的美國石油和天然氣，否則將面臨關稅伺候。

胡克斯特拉說，歐盟將與美國新政府在氣候變遷等問題上進行「建設性交流」。他說，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）正與美國各政治領域的人士 接觸，包括在非聯邦層面的聯繫。

川普 巴黎協定 歐盟 氣候變遷 美國大選

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