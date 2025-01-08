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不可預測的川普80分鐘記者會說了什麼？五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。美聯社
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。美聯社

美國總統當選人川普周二在海湖莊園舉行記者會，他宣布規模200億美元的外國投資計畫，將在美國各地建設新的資料中心，但他揚言任內不要建設任何風電場，勢必威脅已規劃數十億美元的風電建設。以下整理他在記者會的五大重點：

杜拜富豪將投資200億美元在美國各處大蓋資料中心

川普表示，阿聯富豪開發商薩瓦尼（Hussain Sajwani）至少投資200億美元打造多個資料中心。投資的第一階段將在德州、亞利桑那、奧克拉荷馬、路易斯安那、俄亥俄、伊利諾、密西根和印第安納等州。他說，這建設對保持美國在新興技術領域的競爭力非常重要。

川普說：「這筆投資將支持在中西部、陽光帶大規模新建資料中心，並使美國保持在技術和人工智慧上的領先優勢。」

不希望任內建設任何風電場

川普表示，他將尋求制定一項政策，在他第二次任內不建設任何風電場。他說：「我們將制定政策，不要建風車。」

川普批評這種再生能源過於昂貴，對環境和鯨魚有害。他特別點名紐澤西州近海一個200台風力渦輪機建案，似乎指的是EDF Renewables 和殼牌正在開發的項目。其他風電項目可能受到威脅的公司包括Avangrid 、Orsted 和Invenergy 。

「他們在我們的國家亂丟垃圾，」川普說，「沒有人想要這些，而且這些東西非常貴。」

不排除動武奪取巴拿馬運河及格陵蘭

川普周二的記者會上大談吞併格陵蘭和巴拿馬運河的意圖，而且不排除動用軍事或經濟脅迫手段達成目的。

當記者明確問到是否能明確表態不會因為希望掌控格陵蘭或巴拿馬運河而大動干戈時，川普回答說，他「不會對此作出承諾」。

「我無法向你保證這兩件事，但我可以說，我們需要他們來保障經濟安全。」

考慮將加拿大納為美國的一州

他表示，正考慮透過經濟手段讓加拿大成為美國的一個州。

這是他最近幾周多次提出的構想。川普指出，美國對加拿大提供補貼，但不需要他們的產品，包括汽車和牛奶。

「我們基本上是在保護加拿大，」川普說。「我們每年花費數千億美元來照顧加拿大，但貿易上我們卻面臨赤字。」

北約國家應將GDP的5%用於國防

川普表示，北約國家應將相當於國內生產毛額5%的資金用於國防，並要求歐洲盟國把現有目標提高一倍以上。

「我認為北約國家這個百分比應該達到5%，」川普周二在佛羅里達州的新聞發布會上說。「我之前讓他們支付了2%」。他指的是他在第一個任期內對歐盟國家施加的壓力。

包括美國在內，目前沒有一個北約國家將GDP的5%用於國防。

川普 美國大選

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