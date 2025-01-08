川普揚言不排除動武奪回格陵蘭後 長子抵達當地：來旅遊不談政治

美國候任總統川普7日表示，出於國家安全目的，不排除使用軍隊取得丹麥自治區格陵蘭控制權。在川普發表相關言論後數小時，川普的長子小川普（Donald Trump Jr.）抵達格陵蘭島，並在機場向記者表示，今次是以遊客身分到訪，不談政治。

小川普預計在格陵蘭島待上一天以拍攝自己的播客節目，他在格陵蘭島首府努克的機場向記者說，格陵蘭非常壯麗，原本計畫去年春季來，又指父親川普向格陵蘭所有人問好，當被記者問及美國是否有意買下格陵蘭時表示，他今次是以遊客身分到格陵蘭，不談政治。

川普6日才發文表示，「格陵蘭是個了不起的地方，如果它成為美國的一部分，那裡的人民將會受益無窮。我們會保護它、珍惜它，免受外界惡人侵害。讓我們讓格陵蘭再度偉大吧！」隨後又於7日在記者會上揚言，不排除動用武力或經濟脅迫來取得巴拿馬運河，及格陵蘭的控制權，引發譁然。