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川普揚言經濟力量併吞加拿大 杜魯多回嗆「想得美」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2017年時任美國總統川普（圖右）與加拿大總理杜魯多（圖左）在白宮會晤。美聯社
2017年時任美國總統川普（圖右）與加拿大總理杜魯多（圖左）在白宮會晤。美聯社

美國候任總統川普7日在佛州海湖莊園舉行記者會，重申加拿大應該成為美國的「第51州」，並揚言動用經濟力量併吞加拿大，對此加拿大看守總理杜魯多回嗆，加拿大加入美國的可能「微乎其微」。

衛報報導，川普在記者會上再次提起美加聯合的可能，且稱「邊界是人定的」，當被問及是否考慮使用武力占領加拿大時，他反駁，稱「會用經濟力量」。

此外，川普說美國和加拿大聯合將形成一股「真正重要的經濟力量」，同時批評美國花巨額補貼加拿大的國防。

英國廣播公司（BBC）報導，川普重申對加拿大加重關稅的威脅，除非加拿大採取措施加強兩國邊境安全。

杜魯多隨後在X發文回擊川普，稱「加拿大成為美國一部分的可能微乎其微」，並強調兩國的工人和社群受惠於彼此為最大的貿易和安全伙伴。

加拿大外交部長趙美蘭也在社群批評川普，稱川普言論凸顯「完全不了解加拿大成為強大國家的原因」，她說，加拿大「在面對威脅時永遠不會退縮」。

美加領導人隔空交鋒的言論，恐怕加劇加拿大內部的政治混亂，尤其是杜魯多日前才宣布辭去執政自由黨黨魁和總理，轉為看守總理之後，且加拿大國會將休會至3月底才復會。

川普 美國大選

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