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放眼格陵蘭與巴拿馬運河 川普升高擴張態勢

中央社／ 紐約7日專電

13天後將宣誓就職的美國總統當選人川普，今天在選後第2場記者會大談格陵蘭與巴拿馬運河。「華爾街日報」報導，川普陣營已初步討論，上任後將與格陵蘭與丹麥政府協商，以類似美國與太平洋島國簽訂的經濟援助協定來推動格陵蘭主張。

美國輿論對川普（Donald Trump）及身邊人士不斷提及應取得屬於丹麥的格陵蘭自治區、再度管理已移交巴拿馬政府的巴拿馬運河、加拿大應成為美國第51州等，涉及主權國家變更領土範圍的話題，認為是博取眼球與流量的口舌之舉。

川普7日在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的記者會，公開說墨西哥灣將改名為美洲灣，不排除以武力脅迫取得格陵蘭與巴拿馬運河等談話，毫無意外成為新聞網站頭條。

紐約時報（New York Times）以「擴張領土」，華爾街日報（Wall Street Journal）用「升高態勢」形容川普對這些鄰近國家與區域間土地高度興趣的進一步想法。

記者問到：「是否願意保證不會以提高美國軍事與經濟力量來達到目的」，川普回答：「現在不會做出承諾」。

他同時質疑，人們不清楚丹麥是否對格陵蘭擁有法律權力，如果有，丹麥應該放棄，美國因為國安需求必須擁有格陵蘭。他說：「如果丹麥不配合，關稅將會非常高」。

川普舉行記者會前，他的兒子小唐納川普（DonaldTrump Jr.）與保守派人士柯克（Charlie Kirk）、內定資深白宮顧問布萊爾（James Blair）與將處理總統辦公室人事的官員戈爾（Sergio Gor）等人抵達格陵蘭首府努克（Nuuk）。

川普同時在個人社群貼文，「這項交易一定要完成，讓格陵蘭再次偉大」。

巴拿馬、丹麥與加拿大領袖及朝野政黨人士，強烈反對川普有意將其領土納入美國範圍的想法。華爾街日報報導，接近川普政權移交團隊人士指出，川普國安人員已初步討論可能步驟，上任後將由國務院與丹麥、格陵蘭兩個政府協商。

美國屆時將以類似與太平洋島國之間簽署的「自由加盟協約」（Compacts of Free Associationagreement），某種經濟援助的協定，讓此事成真。川普新政府的白宮顧問團希望就職之後，推動可能的協商。

丹麥官方去年12月已回應永遠不會出售格陵蘭，不過川普新政府可能使用相較於不動產買賣或兼併，還更細緻的方式來推動協商。

川普 美國大選

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