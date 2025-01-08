不排除武力取得巴拿馬運河 川普：運河被中國控制

美國總統當選人川普7日表示，不排除動用武力來取得巴拿馬運河的控制權，並再度指控中國大陸現在掌控巴拿馬運河。

川普7日舉行記者會宣布阿聯富豪開發商薩瓦尼（Hussain Sajwani）計畫投資200億美元，在美國建立數據中心。

有記者問及川普是否願意排除武力或經濟脅迫來取得巴拿馬運河，及格陵蘭的控制權？川普的回答是否定的。

川普說，他無法告知大家會用哪一種方法，但認為基於國安需要，美國必須控制巴拿馬運河和格陵蘭。

川普表示，巴拿馬運河對美國極為重要，現在卻被中國大陸控制；美國當年是把運河控制權給巴拿馬，可不是給中國大陸。

川普甚至認為，已故前總統卡特之所以在1980年競選連任失敗，就是因為把運河移交給巴拿馬。

川普並表示，丹麥應該放棄格陵蘭，因為美國國安需要格陵蘭；川普並威脅，若丹麥阻礙格陵蘭獨立或加入美國，美國將向丹麥課徵高額關稅。

川普近日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，小川普（Donald Trump Jr.）和川普的代表正訪問格陵蘭。川普說，「他們（格陵蘭居民）和自由世界需要安全、防衛（security）、力量及和平！」

針對美國購買格陵蘭，川普說，「這是必須發生的交易。」

至於川普近日不斷提及要將加拿大納為美國第51州，他在記者會中表示，他不會動用武力來達到這項目的，但會用經濟力量施壓。