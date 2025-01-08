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美中高層視訊／最後交鋒 葉倫、何立峰各表立場

聯合報／ 記者陳政錄黃雅慧／綜合報導

大陸國務院副總理何立峰七日與美國財政部長葉倫視訊通話，中方就美國對中國經貿限制措施表達關切，特別是針對美國近期對中國實施的貿易調查等闡明立場。葉倫則警告中方，若陸企為俄羅斯對烏克蘭戰爭中提供支持，將面臨重大後果。

葉倫並對「中國國家支持的行為者」惡意網路活動及其對雙邊關係的影響表示嚴重關切。不過，中、美雙方聲明均提及，此次視訊通話「坦誠、深入、富有建設性」，雙方同意保持溝通聯繫的重要性。

葉倫去年四月第二度訪中時表態中美不應脫鉤，關切大陸某些產業產能過剩可能的外溢效應，但這可能是葉倫任內最後一次與中方對口官員通話，即將就任美國總統的川普擬任命投資人出身的貝森特接任財長。

各方關切未來中美關係走向，上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯日前接受上海第一財經專訪時表示，川普上任後，不確定性將貫穿未來多年的中美關係，美國對中政策料將出現多個新變化，比如中美交流合作領域可能會逐步「縮水」，雙方摩擦可能會增加。

針對川普揚言把對中國關稅提高至百分之六十，吳心伯認為實際操作上不可能一步到位，但中方必須做最壞準備。

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