聚焦川普2.0／台灣恐加劇美中斷裂

全球風險顧問機構歐亞集團（Eurasia）警告，今年「各地地緣政治動盪」危險度不亞於一九三○年代和冷戰早期。報告警告，台灣情勢可能加劇美中關係斷裂，台灣也容易受到川普的關稅威脅。

歐亞集團發布年度的「二○二五年頭號風險」報告，列舉出二○二五年十大風險，包括強權各自為政無人維護國際秩序、川普強人治理、美中斷裂、川普經濟學、俄羅斯繼續使壞、伊朗走鋼索、世界以鄰為壑、AI不受約束、不受治理的太空以及墨西哥與美國對峙僵局。

歐亞集團指出，今年最大風險是全球領導真空和川普的統治。川普將繼續以關稅要求貿易夥伴讓步，也不會吝於履行威脅，今年台灣、日本、越南、墨西哥、加拿大及歐洲將容易遭受關稅威脅影響，許多國家都將屈服於川普的要求，以免遭加徵關稅，讓他更大力以交易手段推動國際政策。

川普與中國大陸國家主席習近平之間的關係也還不明確，特斯拉執行長馬斯克雖可能幫助穩定雙方關係，但歐亞集團認為美中關係終將斷裂，川普預料將以關稅作為與大陸協商的棍棒，關稅稅率可能迅速攀至百分之五十至六十，若準財長貝森特能對抗貿易鷹派，美國對大陸進口產品課徵的平均關稅稅率在今年底前可能倍增到百分之廿五，衝擊將比最高的百分之四十小得多。

牽動美中關係的因素還包括關鍵技術出口管制、對大陸學生簽證措施及台海情勢。美中都不想爆發危機，但達成重大協議的機率不高，因缺乏能讓雙方妥協的結構情勢。

報告指出，美國對台政策雖不會成為立即的危機引爆點，但將加劇美中關係斷裂，國務卿提名人魯比歐與白宮國安顧問沃茲將鼓吹拉近與台灣的關係，並且挑戰美國對兩岸政策的「戰略模糊」傳統，給予台灣更明確的安全保證。

報告說，雖然川普本人不在意台灣，政府官員與國會議員將針對挑動北京敏感神經的領域，加速擴張和台灣的國防合作並且鬆綁限制，包括擴大出售不對稱國防系統與軍事訓練，以及放鬆總統賴清德與團隊「過境」美國時規範，但也預料不會挑戰現狀。

報告認為，北京判斷其施壓策略正在抑制賴清德的勢力，只要賴清德支持度居高不下、台灣經濟維持強勁，預料不會引發局勢動盪，但美國或台灣的任何史無前例之舉，都會引發大陸強烈回應，包括入侵台灣水域或領空，若北京認為台灣正大步走向實質獨立或華府跨越其「紅線」，例如美國國防部長訪台或美國軍艦停靠台灣港口，大陸可能透過封鎖或挾持台灣外離島來升高軍事對抗。

報告也警告，市場寄望今年世界經濟能強勢擴張，但美中兩大經濟體將把擾亂因素輸出到世界各地，包括川普的關稅威脅與中國大陸擴大出口，可能導致全球復甦「短路」，並加快地緣經濟的區塊化。